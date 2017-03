Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh đường ai người ấy đi?

* Giờ thấy nhạc sĩ Hồ Hoài Anh chấm Vietnam Idol cả tháng ở Sài Gòn mà lại không thấy bóng dáng chị đâu, lý do là gì vậy?

Tôi có công việc của tôi, tôi cũng đang trong giai đoạn bận rộn, anh Hoài Anh cũng có công việc riêng của anh ấy! Thời gian này anh ấy mải mê với Vietnam Idol, tôi thì chẳng có thời gian vào Sài Gòn, tôi không biết, tôi chẳng nghe thấy gì cả, tôi cũng không còn quan tâm nhiều nữa.

* Chính vì thế mới có thông tin rằng hai người đã có sự rạn nứt tình cảm từ rất lâu rồi?

Tôi không muốn chuyện tình cảm của mình bị khai thác quá sâu. Nếu có cơ hội được làm lại tôi sẽ không bao giờ chia sẻ chuyện tình cảm trên báo chí vì thực sự gây rất nhiều áp lực cho người trong cuộc.

* Như vậy năm tới, các dự án âm nhạc của chị sẽ không còn sự góp sức của Hồ Hoài Anh nữa?

Chúng tôi dự định sẽ cộng tác với một nhạc sĩ khác nhưng vẫn có anh Hoài Anh đứng sau, nói chúng tôi cũng chưa muốn nói gì quá sớm! Cũng có thể chúng tôi sẽ không hợp tác nữa, cần thêm một thời gian mới trả lời được.

* Nhiều người nhận xét rằng năm qua không mang lại nhiều may mắn cho chị, chị nghĩ sao về điều này?

Đúng là năm vừa qua tôi gặp nhiều chuyện không hay, liên tiếp những chuyện rủi ro đến, lâu rồi tôi chưa có một năm xui như thế. Người ta nói tuổi của tôi năm vừa rồi là sao xấu, nhưng tôi vẫn còn thấy mình may mắn chán so với những điều tẻ nhạt. Qua những khó khăn đó tôi vẫn tìm cho mình những niềm tin mới, tôi nghĩ rằng chẳng có ai là may mắn cả đời và ngược lại sự không may mắn cũng thế, tôi luôn lạc quan nghĩ rằng trước khi bước vào nhưng một điều may mắn thường có những xui xẻo đi trước nên đang rất hy vọng vào 2009.

* Tại sao chị lại trở lại Hà Nội, trong khi đó chị có một khoảng thời gian rất dài chuẩn bị cho hình ảnh của mình "tấn công" showbiz Sài Gòn?

Theo như dự định tôi chỉ ở Sài Gòn trong vòng 3-4 tháng hè để thực hiện và đi diễn quảng bá album mới, cuối năm tôi lại quay về Hà Nội vì có rất nhiều việc đang chờ. Hàng tháng tôi vẫn dành ra khoảng thời gian nhất định để vào Sài Gòn đều đặn. Nhưng riêng những tháng cuối năm bị vỡ kế hoạch vì công việc ngoài Hà Nội của tôi kín mít không còn trống một ngày nào.

* Chị đang nhắm đến một thể loại và phong cách âm nhạc mới?

Năm tới tôi muốn những hoạt động âm nhạc của mình phải thật nhiều và mới lạ. Tôi luôn muốn mang lại sự mới mẻ nhưng gần gũi trong âm nhạc đến cho khán giả, nói chung tôi muốn tận dụng tuổi trẻ để là người đi trước trong những trào lưu âm nhạc mới.

* Tình trạng bản thân chị hiện giờ thế nào?

Trong tôi đang có rất nhiều cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Càng ngày tôi càng trầm hơn, bớt dần đi sự vô tư, hồn nhiên mà trước đây mọi người thường thấy, đấy là nói lại lời những người xung quanh nói về tôi như thế! Nhưng tóm lại tôi vẫn đang sống rất tốt.