Lý An làm phim 3D

Đạo diễn Lý An - Ảnh: AFP



Theo P.Thi (TNO)



Dựa theo tiểu thuyết đoạt giải Booker của tác giả Yann Martel, Life of Pi kể về một cậu bé Ấn Độ bị trôi dạt trên biển với các con vật như: hổ, ngựa vằn, linh cẩu…Khác với tất cả những lần làm phim trước, đạo diễn Lý An cho biết lần này thực sự là một thử thách đối với ông và ê-kíp làm phim bởi “3D là một ngôn ngữ điện ảnh mới”.Tuy nhiên, chính sự mới mẻ này đã tạo nên hứng thú cho đạo diễn Lý An khám phá và ông hy vọng khán giả sẽ thích thú khi xem tác phẩm điện ảnh mới này của ông.Cậu bé Suraj Sharma, 17 tuổi, sẽ đảm nhận vai chính Pi sau khi đã vượt qua 3.000 ứng viên khác trong đợt casting khắp đất nước Ấn Độ.Được biết, Life of Pi sẽ được khởi quay tại Đài Loan (Trung Quốc) và ra mắt khán giả vào tháng 12.2012.Lý An là đạo diễn châu Á đầu tiên giành giải Oscar đạo diễn xuất sắc nhất với bộ phim về những gã cao bồi đồng tính Brokeback Mountain phát hành năm 2007.