Ly hôn, Demi Moore căng thẳng với “cuộc chiến 6.000 tỷ”

Nữ diễn viên 50 tuổi và tình cũ kém mình tới 15 tuổi chia tay nhau vào năm 2011 sau 6 năm gắn bó nhưng vẫn chưa hoàn tất được thủ tục ly hôn. Đã xuất hiện nhiều đồn đoán xoay quanh chuyện này cho tới tháng 12 năm ngoái, Ashton chính thức đệ đơn lên Tòa án Los Angeles. Dù vậy, việc phân chia tài sản giữa hai bên đã diễn ra vô cùng căng thẳng.



Một nguồn tin tiết lộ với New York Post rằng tiền chính là vấn đề khiến cả hai chưa thể đi đến quyết định chung. Kutcher hiện là nam diễn viên kiếm bộn nhất ở truyền hình Mỹ với 15 triệu bảng mỗi năm cho chương trình hài ăn khách Two and a Half Men. Tổng tài sản của anh ước tính lên đến 90 triệu bảng.



Trong khi đó, Moore với sự nghiệp diễn xuất thành công trong những năm 1980,1990 cũng đã “tích” được con số không hề nhỏ, 100 triệu bảng.



“Ashton càng kiếm được nhiều tiền hơn sau khi kết hôn với Demi. Mặc dù thăng tiến nhờ vào tiếng tăm của cô ấy nhưng Ashton cảm thấy mình không còn nợ gì vợ cũ. Thế nên, Ashton đã rất khó khăn trong lúc đàm phán, có thể nói là thể hiện thái độ thù nghịch”, một nguồn tin chia sẻ với New York Post.



Sau thời gian dài không thể đạt được thỏa thuận, Demi cũng quyết định sẽ dứt khoát chấm dứt tình trạng lằng nhằng này. Cả hai đã liên hệ với những luật sư hàng đầu tại Mỹ. Đại diện cho Moore sẽ là William Beslow còn luật sư Laura Wasser là người mà Ashton chọn.

Ashton đang có tình yêu nồng nàn với Mila Kunis

Nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ của cả hai được cho xuất phát từ tin đồn Ashton qua lại với cô gái 22 tuổi Sara Leal. Bên cạnh đó, tuổi tác quá chênh lệch cũng khiến họ gặp khó khăn. Ashton chả hơn nhiều tuổi so với 3 cô con gái mà Moore có với con gái của chồng trước, nam diễn viên Bruce Willis.



Sau khi chia tay, nữ diễn viên Oan hồn rơi vào trạng thái trầm cảm, ngập trong rượu chè và phải đi điều trị tâm lý. Thời gian gần đây, Moore đã hay cười hơn khi tham dự các bữa tiệc nhưng hành vi của cô cho thấy mọi chuyện vẫn chưa thực sự ổn. Trong khi đó, Ashton vẫn đang hạnh phúc bên người tình xinh đẹp Mila Kunis.



Theo Khánh Đan (TT&VH Online / Daily Mail)