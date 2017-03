Lý Lan: "Sách phù thủy cuối cùng của J.K.Rowling đẹp như thơ"

Chưa đầy hai tuần sau khi nguyên bản được phát hành trên toàn thế giới (4/12), bản dịch tiếng Việt cuốn Những chuyện kể của Beedle người hát rong (The tales of Beedle the bard) của tác giả J.K. Rowling đã được nhà văn Lý Lan hoàn thành nhanh chóng để Nhà xuất bản Trẻ chuẩn bị tung ra thị trường vào Giáng sinh này.

Tuy không tiết lộ giá chuyển nhượng, nhưng Những chuyện kể của Beedle người hát rong được cán bộ của Nhà xuất bản Trẻ hé lộ rằng đây là đầu sách có tiền bản quyền đắt giá nhất hiện nay. Đắt giá không chỉ vì nó được xem là tập thứ tám của bộ Harry Potter luôn gây sốt trên toàn cầu mỗi khi ra mắt, mà còn vì cuốn sách đã được bán đấu giá làm từ thiện, thu về hơn 6 triệu USD. Từ Mỹ về, nhà văn, dịch giả Lý Lan quen thuộc của bộ Harry Potter tâm sự về Những chuyện kể của Beedle người hát rong - cuốn sách để J.K. Rowling giã từ thế giới phù thủy sau 17 năm sáng tạo ra và gắn bó với nó, nhưng lại "lôi" Lý Lan trở lại với thế giới đầy hấp lực này dù chị đã tuyên bố không đụng đến nữa. Lý Lan: Tôi đã tuyên bố không đụng đến Harry Potter nữa nhưng Những chuyện kể của Beedle người hát rong quá hay. Từ sự thành công của cuốn sách, tôi nghĩ nó gợi mở nhiều điều cho giới viết văn của chúng ta. Những chuyện tử tế, dễ thương như thế giúp nuôi dưỡng tâm hồn trong sáng, lành mạnh của trẻ em, chống lại được những bão táp từ game, truyện tranh bạo lực... Đây không phải là cuốn cuối cùng của bộ Harry Potter, mà nó như một tập thơ, hấp dẫn, dễ thương, và đó là lý do tôi bỏ lời "cam kết" của mình trước đó để bắt tay dịch. "The tales of Beedle the bard" là tên một cuốn sách tưởng tượng trong tập cuối cùng của bộ Harry Potter, là cuốn truyện cổ trong thế giới phù thủy (được cụ Dumbledore tặng cho Hermione), nhưng đã biến thành một cuốn sách thật ngoài đời. Điều thú vị này đã từng có ai làm ngoài nhà văn J.K. Rowling? Lý Lan: Theo tôi biết thì chỉ có bà J.K. Rowling làm việc này. Câu chuyện là sản phẩm của một thế giới tưởng tượng, nhân vật, tình tiết tưởng tượng nhưng được tác giả viết như thật với ngụ ý cho người đọc rằng tôi đây đang tưởng tượng. Cả những bình luận, ghi chú cũng tưởng tượng nhưng vẫn không thấy giả dù rằng biết đấy là... tưởng tượng. Nhà văn viết tự nhiên, đơn giản, nhưng để viết được như thế là rất khó. Nếu không có Harry Potter, có thể không có tập truyện này. Ông Phạm Sỹ Sáu, Trưởng ban giao dịch tác quyền Nhà xuất bản Trẻ: Những chuyện kể của Beedle người hát rong có bản quyền cao ngất ngưởng, mức phí cao nhất hiện nay mà khó có nhà xuất bản nào ở Việt Nam "chịu" nổi. Chúng tôi đã phải trao qua đổi lại nhiều lần với đối tác để có con số chấp nhận được. Chúng tôi in 10.000 bản, bán giá 22.000 đồng/cuốn, xem như một món quà dành tặng bạn đọc Việt Nam mùa Giáng sinh và năm mới, khép lại bộ Harry Potter mà độc giả đã yêu mến gắn bó nhiều năm qua. Còn nếu muốn ít nhất hòa vốn, chúng tôi phải in 50.000 bản và giá bán phải 50.000 đồng/cuốn! Nhưng nếu không được xem là tập tám của Harry Potter, liệu "Những chuyện kể của Beedle người hát rong" có giá trị tự thân? Lý Lan: Trong Những chuyện kể của Beedle người hát rong chỉ có một truyện đã có trong Harry Potter, còn lại bốn truyện bà J.K. Rowling viết sau này. Do nội dung gắn bó chặt chẽ với Harry Potter nên nếu ai đã đọc Harry Potter sẽ thấy Những chuyện kể của Beedle người hát rong rất thú vị. Nhưng đối với người chưa từng đọc Harry Potter, thì Những chuyện kể của Beedle người hát rong vẫn là một cuốn sách thú vị có giá trị như một tập truyện cổ tích thần tiên. Nói chung, nếu tách ra khỏi Harry Potter, nó là một tập truyện cổ tích khác. Giá trị của nó nằm ở nghệ thuật kể chuyện duyên dáng, hấp dẫn, kể chuyện mà như không có chuyện. Trong khả năng của mình, tôi cố gắng chuyển tải ra tiếng Việt, chăm chút từng câu văn, từng từ để theo kịp khả năng sáng tạo của bà J.K. Rowling. Nhưng có lẽ những người chưa từng đọc Harry Potter sẽ thấy rõ giá trị của Những chuyện kể của Beedle người hát rong hơn tôi, vì tôi đã quá yêu Harry Potter rồi. Là một nhà văn, từ hiện tượng Những chuyện kể của Beedle người hát rong nói riêng và bộ truyện Harry Potter nói chung, chị nghĩ gì về việc viết sách, làm sách cho thiếu nhi ở ta hiện nay? Lý Lan: Cái khó của nhà văn chúng tôi hiện nay là không có nhà xuất bản đầu tư nên chỉ viết những gì ăn chắc. Nếu có nhà xuất bản nào có gan đầu tư thì tôi cũng viết cho thiếu nhi. Viết cho thiếu nhi thì mình không chỉ thích thú không thôi, mà còn phải biết rằng nó phải có lợi nhuận nữa. Tôi cũng đã "rao bán" tên mình nhiều lần nhưng chưa thấy nhà xuất bản nào mời hợp tác. Tôi không biết Harry Potter sẽ như thế nào, nhưng tôi cho rằng Những chuyện kể của Beedle người hát rong sẽ có giá trị lâu dài. Nó gợi mở nhiều điều mới và làm sống lại nhiều điều đã bị thị trường nghe nhìn ồn ào hiện nay che lấp. Theo V.Tiến (VNN)