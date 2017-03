Lý Liên Kiệt chính thức là chủ của One Foundation

Những nhân viên làm việc cho quỹ từ thiện này tiết lộ: "Tháng 12/2010 quỹ từ thiện do Lý Liên Kiệt sáng lập được đăng ký tại ủy ban nhân dân thành phố Thẩm Quyến trở thành quỹ từ thiện công ích Thẩm Quyến, nhưng hiện tại nó đã được hợp pháp với tư cách cá nhân và được công khai gây quỹ."



Năm 2007, Lý Liên Kiệt phát động chương trình One Foundation dưới sự hỗ trợ của Hội chữ thập Đỏ Trung Quốc.



One Foundation nhanh chóng trở thành một trong những tổ chức có tầm ảnh hưởng lan ra cả Trung Quốc.



Ngôi sao võ thuật này đã nung nấu ý tưởng thành lập quỹ từ thiện One Foundation từ nhiều năm nay với mong muốn giúp đỡ những người trẻ tuổi có vấn đề về thần kinh cũng như những nạn nhân của các vụ thiên tai./.







