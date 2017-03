Lý Liên Kiệt mở trường dạy Thái cực quyền

Lý Liên Kiệt tại lễ khánh thành trường dạy võ hôm 10-5 vừa qua - Ảnh: AFP



Theo NGUYÊN PHẠM (TTO)



Công ty của Jack Ma ngày hôm nay 13-5 thông báo ngôi trường, do một võ sư nổi tiếng làm hiệu trưởng, đã chính thức mở cửa vào ngày 10-5 tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang.Trường là một phần của dự án phát triển khu công viên đầm lầy - nơi sẽ cung cấp các dịch vụ thương mại khác ngoài việc dạy học.Theo AFP, Ma - người vừa từ chức tổng giám đốc điều hành Alibaba hồi cuối tuần trước - vốn là một người say mê môn Thái cực quyền và đã áp dụng triết lý võ thuật Trung Hoa vào trong cả chiến lược kinh doanh lẫn văn hóa doanh nghiệp.Doanh nhân này chia sẻ trong thời gian tới ông muốn đóng góp nhiều hơn cho nền giáo dục và môi trường.Trong khi đó Lý Liên Kiệt nổi tiếng vì những thế võ đẹp, lạ và đúng chất Thiếu Lâm. Tên tuổi ông được đông đảo khán giả biết đến qua một số bộ phim sử thi Trung Quốc như Hero hay bom tấn Hollywood như The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor.Trước khi cùng hợp tác mở trường học này, Lý Liên Kiệt từng tham gia giảng dạy một khóa học Thái cực quyền cho nhân viên công ty của Jack Ma.