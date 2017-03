Lý Liên Kiệt nhận cát-sê 230 tỉ đồng cho một vai diễn

Lý Liên Kiệt trong phim "Ocean Heaven".

Sau vai diễn "không đánh đấm" đầu tiên trên màn ảnh trong bộ phim "Ocean Heaven" (Thiên đường đại dương) được đánh giá cao, ngôi sao võ thuật Lý Liên Kiệt lại trở về với sở trường là phim hành động. Bộ phim tiếp theo anh sẽ tham gia là "New Dragon Gate Inn" của đạo diễn Tsui Hark.

Tuy nhiên, để nhận được cái gật đầu của Lý Liên Kiệt, nhà sản xuất đã phải trả cho anh mức thù lao ngất ngưởng tương đương với các ngôi sao hạng A của Hollywood: 12 triệu đô la.

Polybona, hãng sản xuất phim "New Dragon Gate Inn" sẵn sàng chi một khoản thù lao cao kỷ lục dành cho một diễn viên châu Á để mời Lý Liên Kiệt tham gia bộ phim đầu tiên đánh dấu sự hợp tác trở lại của anh với hãng phim sau 18 năm. Thập niên 1990, Lý Liên Kiệt đã tham gia bộ phim "Once Upon a Time in China" (Ngày xửa ngày xưa ở Trung Hoa) do Tsui Hark làm đạo diễn. Vai Wong Fei-Hung trong bộ phim này là một trong những vai diễn nổi tiếng nhất của ngôi sao 47 tuổi này.

"New Dragon Gate Inn" sẽ được quay dưới định dạng 3-D, được làm lại từ bộ phim "Dragon Inn" mà Tsui tham gia sản xuất từ năm 1992. Phim dự kiến bấm máy vào tháng 9 tới và vai nữ chính nhiều khả năng được giao cho Châu Tấn.

Theo Hoàng Vy (VNN/CRIENGLISH)