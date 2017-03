M. Jackson kiếm gần 1 tỷ USD sau khi qua đời

Theo Mirror, số tiền trên thu được từ việc bán đấu giá các món đồ cũ của Michael và những giao dịch sinh lợi khác. Nếu con số này tiếp tục tăng lên, các con của ông hoàng nhạc pop, bao gồm Prince 12 tuổi, Paris 11 tuổi và Blanket 7 tuổi, sẽ trở thành những tỷ phú khi chúng tròn 21, đủ tuổi để thừa hưởng gia tài của người cha.

Michael Jackson đã chứng minh anh mãi là ngôi sao hàng đầu của nền âm nhạc thế giới. Ảnh: Epic Records.

Những người được giao nhiệm vụ quản lý gia sản của Michael (gồm luật sư lâu năm của anh là John Branca và nhà điều hành âm nhạc John Mclain) đã thu về khoảng 900 triệu USD (hơn 17.000 tỷ đồng). Đó là một con số không tưởng. Trong lịch sử chưa từng có một nghệ sĩ nào kiếm được nhiều hơn thế. Điều đó chứng tỏ vị thế số một của vua nhạc pop trong nền âm nhạc thế giới.

Từ khi Michael qua đời hồi tháng 6/2009, thu nhập từ mọi thứ liên quan đến anh tăng vùn vụt và chưa có dấu hiệu ngừng lại. Hơn 415.000 đĩa nhạc đã được bán hết chỉ trong vòng 4 ngày ở Mỹ, và có 2,3 triệu lượt tải nhạc trên toàn thế giới trong cùng khoảng thời gian đó.

Vậy mà ngay trước khi chết, Michael nợ ngập đầu 500 triệu USD, phải bán cả trang trại Neverland để trang trải nợ nần. Trong năm cuối cùng của cuộc đời, vua nhạc pop chỉ bán được 10.000 đĩa nhạc, các bài hát của anh được tải 37.000 lần trên mạng và kiếm được khoảng 19 triệu USD (360 tỷ đồng).

Trước khi chết, Michael chìm nghỉm trong nợ nần, sau khi chết anh lại là tỷ phú. Ảnh: Photo Agency.

Tài sản của MJ hiện do 2 luật sư người Mỹ trông nom, vừa qua đã được chứng nhận lập kỷ lục thế giới về khả năng sinh lợi lớn nhất từ trước đến nay.

Trong số 900 triệu USD, có 250 triệu USD do hãng Sony đề nghị trả để tiếp tục sở hữu các bài hát của giọng ca huyền thoại, kể cả những bài hát chưa từng ra mắt. Thêm vào đó, là bản hợp đồng trị giá 200 triệu USD với công ty tổ chức biểu diễn Cirque du Soleil để thực hiện các show diễn Michael Jackson ở Las Vegas. Ngoài ra là việc bán các vật phẩm thuộc sở hữu của vua nhạc pop, trong đó có cả danh mục bài hát của The Beatles mà anh mua hồi năm 1985, và doanh thu từ bộ phim "This Is It".

Các luật sư của Michael đã có được lệnh từ tòa án, cho phép họ giữ kín các thông tin chi tiết về số tiền khổng lồ 900 triệu USD này. Tuy nhiên, ông Joe Jackson, bố của vua nhạc pop, cho rằng mình xứng đáng có được một phần trong số tài sản khổng lồ. Luật sư của ông Joe phát biểu: “Họ (hai nhà quản lý tài sản) quá giấu giếm. Công chúng có quyền biết những người quản lý đã làm gì dưới danh nghĩa của Michael Jackson”.

Theo Pham Mi Ly (VNE)