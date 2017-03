Mạc Can trong một lần đi diễn cho trẻ em vùng sâu vùng xa Mạc Can trong một lần đi diễn cho trẻ em vùng sâu vùng xa

Theo Hoàng Nhân (Thể thao & Văn hóa)

Sinh năm 1945 trên một chiếc thuyền đi trên sông Tiền đoạn ngang qua Mỹ Tho, Tiền Giang, nghệ sĩ Mạc Can đã đem cuộc đời đi diễn nay đây mai đó viết thành Tấm ván phóng dao. Những năm gần đây, ông có nhiều chứng bệnh do tuổi cao. Ngày 27-12 này, đoàn phim Thợ săn biệt kích do Nguyễn Chánh Tín đạo diễn sẽ khởi quay, trong đó Mạc Can diễn một vai quan trọng. Hy vọng sức khỏe nhà văn trẻ mau bình phục để tiếp tục đem lại niềm vui cho đời.