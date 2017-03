Mạc Can thôi làm MC Vua sân cỏ

Thế nhưng làm MC chừng được 3 kỳ phát sóng, người hâm mộ đón đợi gương mặt “hẻo” của “ông hề già, nhà văn trẻ” trên ti vi thì không thấy đâu nữa. Hỏi Mạc Can, ông cho biết:“Xa quá, từ nơi tui ở (Sài Gòn) đến Bình Dương phải bắt đầu đi lúc 4 giờ chiều, đến nơi loay hoay một chút đến 6 giờ là lên sóng. Tui già rồi, đi xa quá nên rất ngại”.

Mạc Can vừa được công ty máy tính CMS tặng một cái laptop mới do cái máy cũ ông đã bán lấy tiền chữa bệnh cho cha mẹ già. Có laptop mới, ông hào hứng lên kế hoạch viết lách dù rất lo lắng chuyện mưu sinh hằng ngày. Mạc Can ao ước: “Giá như tui có một cái quán cóc, sáng bán trà đá, cà phê, chiều bán bia hơi thì đỡ phải chạy ngược chạy xuôi mà tập trung vào viết lách và tiện việc chăm sóc cha mẹ thì hạnh phúc biết mấy”. Mơ ước của “ông hề già” khiến người nghe đắng lòng.