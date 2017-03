Madonna lại chia tay phi công trẻ

Tối 8/5, khi được báo chí hỏi về sự việc, một người bạn của Zaibat đã hỏi lại: “Ai là Madonna cơ?”. Sau đó, người bạn này lấy lại sự nghiêm túc và nói: “Brahim đã về nhà và hiện tại đang độc thân. Anh ấy và Madonna không còn là một đôi nữa. Bạn tôi rất hạnh phúc. Chẳng có gì để nói nữa cả”. Brahim Zaibat hiện sống ở Lyon, Pháp, cùng gia đình.







Madonna và người tình trẻ Brahim Zaibat, kém cô 28 tuổi.

Madonna tại sự kiện Annual Costume Institute

ở New York hồi đầu tuần.



Đầu tuần này, Madonna xuất hiện một mình tại sự kiện Annual Costume Institute ở New York. Nữ hoàng nhạc pop trông rất vui vẻ và lộng lẫy trong bộ váy xanh do người bạn Stella McCartney thiết kế.Theo trang Monsters And Critics, lý do cuộc chia tay có thể là gia đình của Zaibat, những người theo đạo Hồi, không đồng ý cho con trai hẹn hò với Madonna, một tín đồ của đạo Kabbalah. “Gia đình của Brahim không muốn anh ấy tham gia các cuộc hội họp của những người theo đạo Kabbalah, cũng như không muốn anh ấy cải đạo Kabbalah. Điều đó sẽ gây ra xích mích trong gia đình. Điều đó làm cho họ ít gặp nhau hơn và tình cảm giữa họ rạn nứt”, người bạn của Zaibat nói.Đôi tình nhân một già một trẻ gặp nhau hồi tháng 9 năm ngoái và bị phát hiện khi cặp kè tại nhiều nhà hàng sang trọng ở London, Anh. Sau đó, người mẹ của Zaibat là Patricia Vidal cho biết bà nhận được cuộc gọi từ con trai, thông báo cậu đã có bạn gái mới. “Nhưng cô ấy lớn hơn mẹ 8 tuổi, tên cô ấy là Madonna”, vũ công hiphop 24 tuổi nói với mẹ.Madonna có "bề dày lịch sử" yêu và chia tay với những người đàn ông kém tuổi. Người chồng thứ hai của cô là Guy Ritchie năm nay 43 tuổi, thua Madonna 9 tuổi. Cả hai ly hôn năm 2008 sau 8 năm chung sống. Trong năm 2008, nữ ca sĩ hẹn hò với người mẫu Brazil Jesus Luz, người trẻ hơn cô 28 tuổi và chia tay hồi tháng 2/2010.