Madonna và cuộc ly hôn đắt giá trong lịch sử Anh

Sau 8 năm, giờ đây cuộc hôn nhân ấy đã tan vỡ: Họ đang làm thủ tục ly hôn. Theo các chuyên gia pháp lý, có nhiều khả năng Madonna sẽ mất tới 100 triệu bảng (173 triệu USD), qua đó đây sẽ là vụ ly hôn lớn nhất trong lịch sử Anh.

Guy Ritchie sẽ được chia 100 triệu bảng?

Từng được coi là một cặp đôi vàng trong làng pop và điện ảnh, Madonna gặp Ritchie, chàng đạo diễn trẻ kém cô 10 tuổi, lần đầu tiên hồi năm 1998 tại bữa tiệc tối do vợ ca sĩ Sting – Trudie Styler tổ chức. Cậu con trai Rocco ra đời 2 năm sau đó và họ đã tổ chức đám cưới tại lâu đài Skibo ở Scotland. Sau khi kết hôn, Madonna vẫn duy trì được ngôi vị là nữ nghệ sĩ solo thành công nhất thế giới. Tuy nhiên, sự nghiệp của chồng cô lại kém ổn định hơn.

Sau thành công ban đầu với những bộ phim gangster như Lock, Stock And Two Smoking Barrels hồi năm 1998 và 2 năm sau là Snatch, Ritchie phải vật lộn để lặp lại thành công nhưng bất thành và có lẽ thất bại lớn nhất là phim Swept Away – nỗ lực chung của anh và vợ. Phim bị giới phê bình toàn cầu chỉ trích thậm tệ và càng tạo căng thẳng thêm cho cuộc hôn nhân của họ. Theo những gì mà báo chí đưa tin thì cặp đôi này bắt đầu đối diện với những khó khăn trong hôn nhân từ khoảng 1 năm trở lại đây. Hồi tháng 7, vợ của ngôi sao bóng chày Alex Rodriguez đã đâm đơn ly hôn và nói rằng Madonna là nguyên nhân làm tan vỡ cuộc hôn nhân của họ. Tuy nhiên, ngôi sao pop đã phủ nhận mọi sự “dính líu” tình cảm với cầu thủ của đội bóng New York Yankee.

“Gỡ rối” được cuộc sống phức tạp của Madonna và Ritchie sẽ phải có sự tham gia của các luật sư ly hôn hàng đầu xứ sương mù. Được biết, Madonna đã “nhờ cậy” đến Fiona Shackleton, người từng đại diện cho Sir Paul Mcartney trong vụ ly hôn với Heather Mills. Tài sản của Madonna và Ritchie ước tính trị giá khoảng 300 triệu bảng – hầu hết đều do Madonna gây dựng nên trước khi kết hôn. Song theo các chuyên gia về luật gia đình thì 100 triệu bảng trong số đó sẽ thuộc về Ritchie.

Ngoài các khoản đầu tư trị giá nhiều triệu bảng cá nhân thì cặp đôi này cùng sở hữu căn nhà ở London, Los Angeles và New York cùng dinh cơ rộng 1.200 mẫu ở Wiltshire (Anh). Vấn đề đặt ra ở đây là tòa án sẽ “định giá” vai trò của Richie thế nào trong cuộc hôn nhân đó. Ayesha Vardag, luật sư ly hôn, nói: “Rõ ràng Madonna là người có vai trò lớn hơn. Ritchie không được theo đuổi nghề một cách trọn vẹn mà phải hỗ trợ vợ và chăm sóc gia đình trong thời gian Madonna bận bịu công việc. Luật pháp không có sự phân biệt giữa người làm ra tiền và người ở nhà. Trong hầu hết trường hợp thì việc ai kiếm tiền không phải là điều quan trọng một khi họ đã kết hôn, tức là trong vụ ly hôn này Ritchie sẽ được một khoản lớn khi chia tài sản”. Cho dù hôm qua anh đã “trịch thượng” tuyên bố anh “không thèm nhận một xu nào” từ gia sản khổng lồ của Madonna.

Phân quyền nuôi con còn quan trọng hơn

Lẽ ra Madonna có thể bảo vệ được tài sản mà cô đã dày công gây dựng trong suốt 25 sự nghiệp thu âm nếu như trước khi kết hôn cô đã ký một hợp đồng tiền hôn nhân với Ritchie, trong quy định rõ giá trị tài sản mà Ritchie được chia khi xảy ra ly hôn. Nhưng rõ ràng hợp đồng này không có.

Vấn đề còn lớn nữa là việc giải quyết con cái giữa họ. Madonna và Ritchie có 2 cậu con trai: Rocco (8 tuổi) và David Banda (2 tuổi), ngoài ra là cậu bé người Malawi mà họ nhận nuôi từ năm 2006. Nữ hoàng pop còn có cô con gái Loudes (12 tuổi) với huấn luyện viên thể dục Carlos Leon. Mặc dù vấn đề tài chính sẽ trở thành tiêu đề của nhiều tờ báo, song cũng sẽ có nhiều bàn tán về quyền nuôi con của cặp đôi này. Loudes sẽ sống cùng mẹ, nhưng việc dàn xếp nuôi Rocco và David cũng quan trọng, thậm chí còn hơn cả việc phân chia tài sản giữa họ.

Mọi việc sẽ trở nên phức tạp bởi Madonna đang muốn rời London, trở lại sinh sống ở New York. Trong khi ấy Ritchie lại kịch liệt phản đối. Luật sư Joanna Grandfield cho biết: “Vì những đứa bé được nuôi dạy và học tập ở Anh, nên nếu đưa chúng sang Mỹ nhất thiết phải được sự chấp thuận của cha, còn nếu không Madonna sẽ phải trình bày vấn đề này trước tòa. Tuy nhiên, trừ khi Ritchie có trách nhiệm với Loudes còn không anh ấy không thể đưa ra một quyết định ảnh hưởng nào về việc Loudes sẽ sống hay học tập ở đâu như đối với Rocco, David Banda và cậu con trai nuôi David”.

Mấy năm gần đây, Madonna và Ritchie luôn cố gắng một cách thận trọng để cứu cuộc hôn nhân của mình và bảo vệ các con. Cách đây vài tuần, Madonna đã xuất hiện trên thảm đỏ cùng chồng hết sức tình cảm trong buổi chiếu giới thiệu phim mới của anh – RocknRolla - ở London. Điều này đã xua đi phần nào lời đồn đoán về sự rạn nứt của họ.

Giờ thì sự việc đã rõ. Bạn bè của Madonna nói rằng cô định trì hoãn việc ly hôn sau khi kết thúc chuyến lưu diễn Sticky and Sweet vào tháng 12 tới, nhưng tình hình đã căng thẳng đến mức cả hai đều muốn giải quyết việc này trước Giáng sinh.