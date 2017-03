Mai Hương tỏa sáng trong đêm nhạc Quốc tế

Nếu ở đêm thi nhạc Dance, Văn Mai Hương có những tiến bộ rõ rệt trong cách xử lý giọng hát tinh tế thì tối qua, cô thật sự tỏa sáng với bài nhạc ngoại của danh ca Whitney Houston. Theo giám khảo, đây là lựa chọn khá bất ngờ, táo bạo vì ca khúc này quá khó so với một người mới đi hát như Mai Hương.

Mai Hương gây ấn tượng với ca khúc "I have nothing". Ảnh: BHD.

Qua cách luyến láy và phát âm tiếng nước ngoài rõ nét, ca sĩ Siu Black dành lời khen: "Tôi rất thích bài hát này. Ban đầu không biết em có hát nổi hay không vì bài có mấy độ cao rất khó. Nhưng em làm tôi bất ngờ. Với độ tuổi này, với bài hát khó như thế này, ít có bạn nào hát tốt như thế. Em làm rất tốt".

Rồi "họa mi Tây Nguyên" đùa: "Nhìn em nhỏ con giống như Thanh Bùi, nhỏ con thế mà không biết giọng hát từ đâu phát ra?”. Đạo diễn Quang Dũng cũng hưởng ứng: "Lúc em lên sân khấu, tôi tưởng chương trình có khách mời là Idol bên Thái sang. Sau khi nghe em hát, thì tôi nghĩ, chưa chắc Idol Thái hát hay bằng em”.

Với ca khúc nổi tiếng Falling, Uyên Linh cũng cho thấy sự chuyên nghiệp trong giọng hát. Cô tiếp tục được đánh giá cao như những vòng thi trước, như cách giám khảo Quang Dũng nhận xét: "Tôi thấy ghét em bởi vì tìm không thấy điểm nào để chê em cả. Em làm chủ được giọng hát, sân khấu, chỉ mắc lỗi một chút ở việc thích chứng tỏ. Em nên 'giấu' lại một tý sẽ hay hơn".

Uyên Linh tiếp tục thành công với "Falling". Ảnh: BHD.

Lều Phương Anh sở hữu một gương mặt sáng và ngoại hình bắt mắt trên sân khấu. Cô tiếp tục khai thác lợi thế đó trong bài hát How do I live. Tiết chế được cách hát nức nở, Phương Anh được cả 3 giám khảo cho lời khen. Tuy nhiên, nhạc sĩ Quốc Trung nhận xét thêm về cách phát âm tiếng Anh của cô không thật chuẩn vì "nghe như người Nhật đang hát tiếng Anh".

Phát âm không chuẩn cũng là điểm yếu của vài thí sinh khác trong đêm thi. Nam thí sinh của TP HCM Lân Nhã thể hiện ca khúc Apologize với phần vũ đạo đẹp mắt. Tuy nhiên, các điệu nhảy không giúp anh giấu được lối phát âm không chuẩn. Siu Black nhận xét: "Khi hát ca khúc nước ngoài thì những cái luyến láy không cần dùng, bởi câu cú đã rất chuẩn. Nhưng, em cần học lại cách nhả chữ, nếu mình thiếu những âm 'z' hay 's' thì sẽ mất hay. Còn các động tác của em, tôi chưa thích lắm".

Với ca khúc Say it right, Đức Anh mắc phải lỗi giống như Lân Nhã. Anh chỉ thu hút ở phần vũ đạo, ăn theo các ca sĩ xứ Hàn còn giọng hát thì mờ nhạt.

Đăng Khoa bị cho là "non" trong đêm thi nhạc ngoại, Ảnh: BHD.

Nguyễn Tấn Đăng Khoa có lợi thế phát âm chuẩn tiếng Anh, tuy nhiên do chọn phải ca khúc "quá sức" Somewhere over the rainbow khiến phần trình bày của anh được nhận xét là "non". "Giọng hát của em non, hơi thì ngắn, nên em hát bị rời rạc", Quốc Trung nhận xét. Tương tự, Bích Phương để lộ rõ sự thiếu tự tin khi chọn ca khúc không phù hợp From Sarah with love. Đạo diễn Quang Dũng nói: "Khi em hát, anh có cảm giác em luôn suy nghĩ: làm sao để thu hút khán giả đây? mình làm như vậy có được hay không? Em nên thay đổi suy nghĩ thành, kỳ này mình làm thế này thì khán giả 'chết' với mình chắc đây. Lúc đó em mới làm tốt được. Em muốn làm mà cứ nhát. Đó là điểm hạn chế của em".

Kết quả đêm thi nhạc nước ngoài được công bố vào 21h, ngày 16/11 trên VTV6.

Theo Dung Lâm (VNE)