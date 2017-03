Mai Khôi & album nhạc lời Anh

Tuy chưa đạt được giải thưởng nào nhưng Khôi được đánh giá là một trong những cây bút nữ có triển vọng và cá tính. Đã ra 2 CD tự mình sáng tác và thể hiện. Dự kiến cuối năm nay, cô sẽ trình làng CD Made in Maikhoi, cũng gồm toàn những ca khúc do mình sáng tác. Đặc biệt những ca khúc này được viết phần lời bằng tiếng Anh. Chúng tôi có cuộc trò chuyện với Mai Khôi.

* Vừa ra album Hoa dạivà mới đây là Mai Khôi sings Quoc-Baonhững việc này chắc hẳn là mất nhiều thời gian?

- Tất nhiên là phải chịu khó mất thời gian thì mới làm nên việc. Quan trọng là mình biết tính toán và phân chia thời gian làm việc hợp lý để công việc có thể đạt hiệu quả như mong muốn. Thay vì chạy show này show kia, tỉnh này thành phố nọ, nay đây mai đó thì Mai Khôi lại dành hết thời gian cho việc thu âm và sáng tác, làm việc liên tục trong phòng thu thế nên trong thời gian 5 tháng, Mai Khôi đã hoàn tất được 2 album Hoa dại và Mai Khôi sings Quoc-Bao.

* Mọi người cứ tưởng Mai Khôi sings Quoc-Baolà album chính của Mai Khôi trong năm nay, nhưng không phải thế, vậy album chính của Khôi là gì và lúc nào mới phát hành?

- Dự án Mai Khôi sings Quoc-Bao đã có cách đây từ 4 năm, thế nhưng mãi đến bây giờ mới thực hiện được, phải có tác phẩm thì ca sĩ mới hát được chứ! Có lẽ vì bận thực hiện nhiều dự án nên mãi đến bây giờ nhạc sĩ Quốc Bảo mới có “hứng” sáng tác cho dự án này. Thế nên Mai Khôi chỉ có việc tập bài hát và thu âm. Đây là album do anh Quốc Bảo thực hiện, còn dự án của Mai Khôi từ đầu năm 2008 là Made in Maikhoi, dự tính cuối năm phát hành.

* Tại sao lại Made in Maikhoi, album Một ngày Khôi năm 2006 với 11 ca khúc cũng made in Mai Khôi đó thôi?

- Đúng là Một ngày Khôi, Mai Khôi hay hoa hồng đều là những album do chính Khôi sáng tác cũng là “made in Mai Khôi”, thế nhưng lúc ấy Mai Khôi sáng tác tiếng Việt nên đặt tựa cho album cũng tiếng Việt. Còn lần này ca khúc được viết bằng tiếng Anh, phần tiếng Việt thì được viết lại trên nền nhạc và lời tiếng Anh ấy, nên Mai Khôi muốn đặt tên tiếng Anh cho album để tạo điểm nhấn. Album sẽ có 2 CD, một hát bằng tiếng Anh và một hát bằng tiếng Việt, nhạc cụ và hòa âm giống nhau.

* Mai Khôi có thể nói đôi điều về album này như: phong cách âm nhạc, đối tượng của những ca khúc, chủ đề, nhạc sĩ nào phối khí, cái đặc biệt là gì? v.v…

- Album Made in Makhoi gồm toàn những ca khúc do Mai Khôi sáng tác. Ca khúc viết bằng tiếng Anh và cả tiếng Việt, phục vụ cho những đối tượng nghe nhạc tiếng Anh và đối tượng nghe nhạc tiếng Việt. Mỗi bài hát là một cảm xúc khác nhau nên được Mai Khôi viết theo nhiều phong cách như: blues, pop-ballad, hip-hop, folk. Mai Khôi cũng nhờ nhiều người hòa âm để album có nhiều màu sắc và phát huy thế mạnh hòa âm của từng nhạc sĩ. Quốc Bảo, Dũng Dalat, Đình Bảo (AC&M) sẽ là những người hoà âm phối khí cho album Made in Maikhoi. Sự đặc biệt của album ư? Có lẽ đầu tiên là những ca khúc lời Anh và lời Việt do Khôi sáng tác, còn sự đặc biệt đó có hiệu quả thế nào thì có lẽ tùy cảm nhận của mỗi người khi nghe.

* Từ Một ngày Khôicho đến Made in Maikhoi, có sự chuyển biến nào trong sáng tác hoặc có rút những kinh nghiệm gì để album này hấp dẫn hơn album trước?

- Thật sự sáng tác tiếng Việt hoàn toàn khác tiếng Anh. Từ những album trước đây đã có một vài bài tiếng Anh và cũng gây được sự chú ý của một số khán giả nên lần này Mai Khôi cố gắng và đã hoàn tất phần sáng tác với lời tiếng Anh trong gần một năm nay. Còn sáng tác với phần lời Việt đối với Mai Khôi cũng khá quen rồi.

* Trong album này, điều mà Mai Khôi muốn gây ấn tượng với người nghe là với tư cách “nhạc sĩ” hay ca sĩ, hay cả hai?

- Tất nhiên là cả hai.

* Vừa sáng tác, vừa biểu diễn theo Khôi có những thuận lợi và những khó khăn gì? Có bài nào nếu mời một ca sĩ khác thể hiện thì hiệu quả hơn không?

- Sáng tác và biểu diễn nếu làm tốt được cả hai thì cả hai sẽ hỗ trợ cho nhau cùng thăng hoa. Theo Mai Khôi, không có gì gọi là khó khăn khi vừa sáng tác vừa biểu diễn. Cũng có thể mời một ca sĩ nào đó phù hợp bài hát của Mai Khôi để họ thể hiện theo cách riêng, biết đâu sẽ hay hơn chính Mai Khôi thể hiện. Nhưng Mai Khôi muốn rằng, đầu tiên Mai Khôi phải thể hiện đúng cảm xúc những ca khúc của mình bằng giọng hát của mình trước đã.

* Trong trào lưu rất nhiều ca sĩ sáng tác như hiện nay, có lúc nào Mai Khôi e ngại rằng mọi người cũng sẽ đánh giá mình là theo trào lưu?

- Không sợ gì hết, mình làm được thì cứ làm, thậm chí Mai Khôi còn khuyên tất cả mọi ca sĩ nếu thích sáng tác và sáng tác được thì cứ mạnh dạn thực hiện ước mơ đó, đừng để những điều tiếng chung quanh làm ảnh hưởng. Thời gian qua có quá ít ca khúc hay, thế thì những người có khả năng sáng tác phải khuyến khích và động viên họ mới đúng.