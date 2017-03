Mai Khôi sáng tác ca khúc về trào lưu selfie

Ca khúc này do Mai Khôi sáng tác được hoà âm và mix bởi Sonny, do Mark Tarsia – một nhà sản xuất đã được công nhận từ giải Grammy làm master. Trong quá trình làm việc , Mark Tarsia đã nhận xét, “phong cách và giọng hát của Mai Khôi gợi nhớ đến Madona đầy tự do và cá tính những năm 80”

Ca khúc nói về thời đại hiện nay, khi ai ai cũng có điện thoại thông minh, thích tự chụp ảnh và đăng tải trên các trang mạng xã hội đặc biệt là Facebook, đến độ trong cuộc sống thật “không ai nhìn ai vì mỗi người một thế giới”, như lời ca khúc viết.

Với Mai Khôi, cụm từ “Tự sướng” là ngôn ngữ của giới trẻ, là nhịp đập của thời đại và cô đang hát lên cách sống của giới trẻ hiện nay.

Bên cạnh Mai Khôi, trong MV còn có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ: Đạo diễn Lê Hoàng, ca sĩ Đồng Lan, rapper Quân Rapsoul, nhiếp ảnh gia Na Sơn, vũ công Lâm Sechedu… Đây là single trong album nhạc dance Sài Gòn Boom Boom mà Mai Khôi đã đầu tư thực hiện trong năm qua.

PLO xin giới thiệu hình ảnh Mai Khôi đầy cá tính trong MV với tóc hồng, môi tím, mắt xanh… Cùng đạo diễn Lê Hoàng đang selfie và rapper Quân Rapsoul đang thể hiện phần rap trong MV.

QUỲNH TRANG

Ảnh: Đại Ngô