Mai Khôi "thách thức" mùa World cup

Khi World cup khai màn cũng là lúc Mai Khôi rục rịch với những kế hoạch âm nhạc mới. Cô hoàn tất những công đoạn cuối cùng để sớm xuất xưởng album các ca khúc quốc tế lừng danh mang tên Mai Khôi và những tình khúc Ban Mai, rồi quay video clip ca khúc Đôi khi em muốn khóc cùng nam ca sĩ, người mẫu Nathan Lee… Và trong khi Nhật Bản thắng Cameroon 1 – 0 ở Nam Phi cũng là lúc mà Mai Khôi và Hà Anh Tuấn cùng nhau "rinh" giải Album ấn tượng của chương trình Album vàng tháng 6 – 2010.



Đặc biệt, vào lúc 20h ngày 24/6 sắp tới (cũng là ngày đội tuyển Slovakia gặp Ý) Mai Khôi sẽ có một đêm nhạc "so tài" với cô em gái nhỏ Lê Cát Trọng Lý tại We bar (TP.HCM). Cả 2 sẽ cùng nhau chơi guitar và trình bày các ca khúc do chính họ sáng tác, những ca khúc quốc tế nổi tiếng như: Over abd Over, Lamaritza, Those were the day, Let it be me, Killing me sofly, Ommani pad me hum, Sealed with a kiss, Song from a Secret garden… Đây cũng là đêm nhạc đầu tiên Mai Khôi chính thức hát chung với Lê Cát Trọng Lý, đồng thời buổi diễn cũng đánh dấu một bước đệm cho 2 dự án chung sắp tới: Mai Khôi hát Lê Cát Trọng Lý và album song ca.

Hãy cùng chiêm ngưỡng bộ ảnh mới nhất có tên Sen hồng một độ của Mai Khôi để có thể thấy hết vẻ dịu dàng, đằm thắm của “người đàn bà trẻ con” này trong tà áo dài trắng.



Sen hồng một nụ, em ngồi một thuở.



Một bờ môi thơm, một hồn giấy mới.



Sen hồng một độ, em hồng một thuở xuân xanh.



Sen buồn một mình.



Em buồn đền trọn mối tình.

... Từ đó hoa là em, nở sớm kia rất hồng.



