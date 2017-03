Mai Phương Thúy: 'Ai nói hoa hậu là học dốt'

Hoa hậu Mai Phương Thúy

- Bận bịu với tư cách là một hoa hậu, Thúy thu xếp thời gian cho việc học như thế nào?

- Thực ra cũng không khó sắp xếp lắm vì trường quốc tế là môi trường mở. Phương châm của trường mà tôi đang theo học là “chạy” theo sinh viên chứ sinh viên không chạy theo trường lớp. Tôi cũng giống như bao bạn sinh viên khác không phải lúc nào cũng đến lớp, nếu có thể hãy tự học ở nhà.

Được cái trí nhớ của tôi khá tốt và “stream” tôi học liên quan nhiều đến Kế toán, economics toàn là những môn có thể “gặm” ngoài giờ học, không đòi hỏi attendance và presentations hay làm việc nhóm nhiều nên kết quả vẫn tốt (cười lớn). Cá biệt economics và kế toán có môn tôi không đến lớp một buổi nào nhưng khi thi vẫn được 85-86/100 điểm.

- Một hoa hậu đi học có gì khác so với một sinh viên bình thường không?

- Không có gì khác gì cả anh ạ! Mặc dù thật ra là gặp nhiều khó khăn hơn sinh viên bình thường. Không phải lúc nào tôi cũng đi học đầy đủ được nên khó kiếm được cho mình một người bạn thân đúng nghĩa. Bên cạnh đó, gần như những hoạt động sôi nổi của trường, tôi đều bỏ lỡ trong tiếc nuối vì công việc quá nhiều. Trong quá trình đóng phim Âm tính tôi cũng phải xin bảo lưu kết quả mất cả 1 năm, nên việc học ít nhiều cũng bị gián đoạn.

- Nhưng Thúy có bị "áp lực" quá trong vấn đề học tập với các bạn khác chứ?

- Dạ vâng! Nhiều bạn ngoài trường và ngay cả trong trường thắc mắc không biết Mai Phương Thúy có đi học không hay đã bỏ học rồi? Ngoài ra, có 2 lần tôi thi được điểm tối đa có người lại thắc mắc không hiểu tôi có được ưu ái không, chứ đi học thì ít làm sao mà thi được điểm cao vậy! Rồi thì học bổng của tôi là do là Hoa Hậu mới đạt được, thế nhưng thực ra tôi nhận tin trúng học bổng trước khi đi thi hoa hậu. Ai nói rằng cứ hoa hậu là học dốt thì tôi khẳng định đó là một sai lầm!

- Khóa học cũng sắp kết thúc rồi, Thúy đã xác định công việc gì cho tương lai của mình chưa?

- Sau khi tốt nghiệp Đại Học, tôi sẽ đi làm một thời gian. Đây là khoảng thời gian tôi triển khai những dự án ấp ủ của mình như thành lập quỹ từ thiện và đưa vào hoạt động chính thức... thử sức với kinh doanh và kết hợp với các công tác xã hội. Ngoài ra, tôi cũng rất yêu thời trang và cũng rất quan tâm đến chất liệu, màu sắc, kiểu dáng… biết đâu sau này tôi sẽ trở thành nhà thiết kế không chừng (cười lớn).

- Nghe nói Thúy đang ngập tràn hạnh phúc trong tình yêu, Thúy có thể chia sẻ với độc giả về chàng trai "may mắn" này được chứ?

- Ôi chà! nói thế nào nhỉ. Phải nói rằng, anh chàng này rất thông minh và thích lý sự, tôi rất ít khi cãi thắng được anh chàng này nên “nói phải củ cải, củ cải phải nghe thôi”... Bây giờ Mai Phương Thúy ngoan như con mèo con với người yêu. Thỉnh thoảng ghét thì bỏ đi , cãi nhau hoặc "cào cấu" một chút thôi (cười).

- Những buổi giận hờn, cãi nhau hoặc “cào cấu” như vậy có thường xuyên xảy ra không vậy?

- Cũng nhiều lắm đấy, tại vì hai đứa giống tính nhau đều ngang bướng không ai chịu ai cả nên thường xuyên cãi nhau. Tuy nhiên tôi và anh ấy chưa bao giờ giận nhau lâu, chỉ khoảng mấy tiếng là lại “huề” (cười).

Anh ấy hiện đang học tiếng Việt nhưng cũng chưa biết nhiều lắm nên mỗi lúc giận hờn tôi lại lôi tiếng Việt ra để “nói xấu” anh ấy. Những lúc như vậy nhìn mặt anh chàng ngơ ngác không hiểu gì, tôi lại cảm thấy vừa buồn cười lại vừa cảm thấy tồi tội. Chính vì điều này mà chúng tôi không bao giờ giận nhau quá lâu.

- Thúy và người ấy quen nhau trong hoàn cảnh nào?

- Nếu nói về “cái nhìn đầu tiên” thì thật sự anh chàng này chẳng để lại ấn tượng “sâu đậm” trong tôi cả. Còn nhớ lần đầu tiên tôi và anh ấy quen nhau là do đi ăn cùng nhau, và lúc đó khi được hỏi tôi có muốn ngồi cạnh anh ấy không, tôi còn trả lời thẳng là “Không!”. Chắc tại lúc đó thấy anh chàng này xấu trai quá (cười lớn). Tuy nhiên sau một thời gian tìm hiểu và gặp gỡ nhau thường xuyên hơn. Cả tôi và anh ấy đã hiểu nhau hơn và nhận ra có rất nhiều điểm tương đồng với nhau. Chính vì thế sau đó yêu nhau lúc nào cũng không hay nữa (cười).

- Thường thì hoa hậu sẽ chọn cho mình 1 nửa là những ngưởi nổi tiếng hoặc đại gia, nhưng tại sao Thúy lại không như vậy?

- Có chuyện này nữa hả! Vậy chắc tôi phải về động viên anh ấy phấn đấu làm người nổi tiếng hoặc đại gia để hợp lẽ đời? Tuy nhiên, tôi không nghĩ vậy đâu. Cuộc sống ai cũng vậy quan trọng và đắt giá nhất là cảm xúc, mà cảm xúc tình yêu thì chỉ 2 người mới hiểu. Yêu thì là yêu thôi!

- Có phải do duyên số mà Thúy tìm được cho mình một người yêu là người ngoại quốc không, hay là do người Việt Nam “bói” ra cũng rất khó tìm được người cao hơn Thúy, nên Thúy phải “đi tìm” cho mình một người ngoại quốc để có chiều cao tương xứng với mình?

- Tôi chưa bao giờ quan trọng về chiều cao cả, tôi quen anh ấy chỉ là do duyên số, và cũng trùng hợp một điều là anh ấy cao 1m86 nên khi đi với tôi sẽ rất đẹp đôi đấy (cười). Còn chuyện về vấn đề người ngoại quốc, tôi cũng không quan tâm nốt, nếu như có một người Việt Nam không cao bằng tôi nhưng hiểu tôi và phù hợp với tôi thì chắc chắn là tôi sẽ tiến tới với người đó rồi. Mà ý tôi nói là quá khứ nhé, còn giờ tôi đã có “người ấy” rồi (cười).

Mà cũng cho tôi xin bật mí là anh ấy đang tiến hành làm các thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam nên sẽ không còn là người ngoại quốc 100% đâu nhé (cười lớn).

- Yêu nhau cũng đã 1 khoảng thời gian khá dài, hai người dự định sẽ khi nào kết hôn?

- Tôi thích trả lời bằng lời bài hát tôi rất yêu thích: “When the days come easy and the moments pass slowly, and each road leads you where you want to go!” của Rascal Flatt.

Theo VnMedia