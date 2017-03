Mai Phương Thúy dự buổi chiếu Trăng non ở Hollywood

(PL)- Ngày 8-11, hoa hậu Mai Phương Thúy đã có mặt ở Hollywood (Mỹ) để tham dự buổi công chiếu bộ phim The twilight Saga: new moon (tức Trăng non) trên toàn thế giới.

Đây là bộ phim thứ hai trong loạt bốn bộ phim làm theo loạt truyện Chạng vạng, Trăng non, Nhật thực, Bình minh về tình yêu giữa một cô gái với ma cà rồng nổi tiếng thế giới. Buổi chiếu có mặt đạo diễn Chris Weitz cùng hai diễn viên chính trong phim Robert Parttinson và Kristen Stewart, nay đã trở thành siêu sao thế giới nhờ thành công vang dội của phim Chạng vạng năm rồi. Mai Phương Thúy Ngày 27-11, Trăng non sẽ có mặt tại Việt Nam. Việc Mai Phương Thúy có mặt trong lễ ra mắt toàn cầu của bộ phim cho thấy các nhà phát hành phim thế giới đang đánh giá cao tiềm năng của thị trường khán giả phim ở Việt Nam. H.BÌNH