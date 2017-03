Mai Phương Thúy gặp sao Chạng Vạng

Dù đây không phải lần đầu tiên Mai Phương Thúy tham gia những sự kiện ra mắt phim như thế này. Tuy nhiên, "Thúy cũng thật sự bất ngờ và rất vui khi tiếp tục nhận được lời mời; bởi Thúy rất mê sê ri truyện The Twilight Saga và không bỏ qua bất kỳ tập phim Chạng Vạng nào.



Việc được gặp gỡ và trò chuyện cùng những nhân vật mà mình yêu thích đối với Thúy thật tuyệt vời. Thúy rất hân hạnh và tự hào khi được đại diện những người hâm mộ Việt khai thác thêm câu chuyện thú vị xoay quanh các nhân vật và diễn viên trong The Twilight Saga: Hừng Đông – phần 1. Hy vọng là Thúy sẽ mang về nhiều điều lý thú để chia sẻ với các bạn."



Một trong những hoạt động lớn nằm trong chiến dịch quảng bá bộ phim là sự kiện họp báo ra mắt toàn cầu này. Chương trình được diễn ra từ ngày 4 đến ngày 6-11 tại Hollywood (Los Angeles, Mỹ) với sự tham gia của đạo diễn Bill Condon và các diễn viên trong phim: Ashley Greene, Nikki Reed, Jackson Rathbone, Peter Facinelli, Elizabeth Reaser; bộ ba Robert Pattinson, Kristen Stewart và Taylor Lautner. Trong sự kiện này bộ phim The Twilight Saga: Hừng Đông – Phần 1 sẽ được trình chiếu lần đầu tiên để ra mắt các đại diện truyền thông quốc tế.



Phim sẽ chính thức được khởi chiếu tại Việt Nam cùng ngày với toàn thế giới vào 18-11. Đây là một trong những phim bom tấn trong mùa phim cuối năm 2011 này.



PLO xin giới thiệu chùm ảnh Hoa hậu Việt Nam 2006 chụp ngay trước ngày sang kinh đô điện ảnh Hollywood.























NAM THANH