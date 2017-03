Mai Phương Thúy nữ tính hơn khi yêu

- Vui vẻ chia sẻ chuyện đang yêu trên mặt báo nhưng lại bị dư luận tò mò rồi mổ xẻ về người đàn ông của mình, điều này có khiến chị phiền lòng?

- Tôi luôn cố gắng để anh ấy tránh khỏi những cái nhìn soi mói từ người khác. Tôi không biết tương lai ra sao nhưng giờ chúng tôi rất hạnh phúc và thông cảm cho công việc của nhau. Tình yêu vốn là duyên số, yêu cũng có nhiều cái hay nhưng lại xảy ra lắm chuyện làm tôi phải đau đầu, đặc biệt là việc sắp xếp thời gian dành cho bạn trai khi công việc học tập và làm công tác xã hội của tôi khá bận rộn.

Chuyện yêu không giống như việc bạn đi học hay đi làm. Tôi không thể nắm bắt được nó dù con người tôi rất khó bị tác động bởi những chuyện xung quanh. Tuy nhiên, nó lại khiến tôi mất thời gian. Tôi và bạn trai ai cũng có công việc riêng, cả hai đều không muốn chuyện tình cảm ảnh hưởng đến sự nghiệp. Nhưng với tôi, để điều tiết được chuyện này cũng không phải dễ dàng gì.

Từ khi yêu người đàn ông ngoại quốc Mai Phương Thúy trở nên nữ tính hơn trước.

- Nhìn nụ cười rạng rỡ của chị bây giờ cũng đủ khiến người khác nhận ra, nhờ có tình yêu chị thay đổi rất nhiều?

- Tôi thấy mình nữ tính hơn từ khi có tình yêu. Tôi được trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc của con tim. Và tôi cũng biết nhường nhịn, hy sinh vì người khác. Bởi vậy, không bao giờ tôi hối hận vì đã yêu.

- Mẹ chị nói gì khi đọc được những bài báo người ta đoán mò về người đàn ông của con gái?

- Mẹ tôi và cả những người thân trong gia đình không nói gì cả bởi họ hiểu và luôn mong tôi được hạnh phúc. Vì mẹ im lặng nên tôi khó đoán được bà đang nghĩ gì, nhưng tôi cảm nhận được sự tin tưởng của mẹ dành cho mình. Bởi thế, tôi luôn cư xử sao để không phụ niềm tin của mẹ và người thân.

- Người phụ nữ khi yêu thường xác định lâu dài và mong cùng người đàn ông đi đến bến đỗ bình yên bằng một cuộc hôn nhân, chị thì sao?

- Tôi lại có quan niệm ngược lại, yêu nhau ngày nào biết ngày đó và không nghĩ tới chuyện xa xôi. Có ai biết trước được tương lai mình sẽ thế nào đâu, thế nên hãy quan tâm và nắm bắt hạnh phúc trong hiện tại để nó luôn tốt đẹp. Nếu hôm nay vui vẻ, có thể ngày mai nó sẽ tươi sáng hơn, còn hôm nay ảm đạm thì ngày mai chắc cũng đau buồn không kém. Vì thế, tôi luôn tập trung vào hiện tại, không suy tính cho tương lai. Tôi yêu theo tỷ lệ 50/50 chứ không để trái tim mình điều khiến lý trí như nàng Mỵ Châu.

- Năm qua đánh dấu sự lột xác khi chị trút bỏ những bộ trang phục giản dị, khoác lên người toàn quần áo hàng hiệu. Người ta nói, Hoa hậu Mai Phương Thúy bây giờ trông như một người đẹp sành điệu, thay vì hình ảnh có phần hơi quê mùa so với lúc vừa mới đăng quang?

- Khi còn làm việc với nhà thiết kế Việt Hùng, tôi bận học và dành nhiều thời gian cho các công tác xã hội nên không bận tâm đến chuyện mình mặc gì. Nhưng một năm nay, khi tự mình sắp xếp công việc, tôi mới nhìn lại bản thân và bắt đầu chú ý đến chuyện ăn mặc. Để mặc đẹp thì có rất nhiều tiêu chí cần phải học. Các cụ vẫn nói "học ăn, học nói, học gói, học mở" nhưng bây giờ, chắc phải thêm vào "học mặc đẹp" nữa.

Chiếc đầm Gucci mà người đẹp diện trong một event tại TP HCM có giá khoảng 200 triệu đồng.

- Nhưng chị có sợ phong cách sang trọng mà chị đang hướng đến bây giờ sẽ tạo cảm giác xa cách với công chúng, chứ không giống hình ảnh gần gũi, bình dân như trước?

- Không bao giờ tôi muốn tạo khoảng cách với mọi người. Những bộ trang phục tôi mặc đều tạo sự thanh lịch, gần gũi. Tôi không quá quan trọng chuyện hàng hiệu hay không hàng hiệu, nhưng với đặc thù của việc thường xuyên xuất hiện trước công chúng, tôi phải biết cách ăn mặc đẹp, thể hiện sự tôn trọng mọi người. Tùy vào tính chất chương trình mà tôi chọn lựa đồ, có khi chỉ là một chiếc đầm vài trăm nghìn nhưng cũng có lúc lại là chiếc đầm có giá trị gấp nhiều lần. Điều tôi quan tâm là nó có hợp với mình hay không.

- Thu nhập cao, chị có quyền mua và dùng hàng hiệu, nhưng có ý kiến lại cho rằng, chị đang tỏ ra là người sành điệu quá mức?

- Tôi không bao giờ có ý khoe khoang mình mặc quần áo thương hiệu gì, của ai, bao nhiêu tiền… Nếu như thế thì tôi trở thành người khoe mẽ và sự việc trở nên không hay chút nào. Có một số lần, mọi người phát hiện ra rồi mổ xẻ, chứ tính tôi không khoa trương. Tôi dùng chúng bởi nó không chỉ đẹp từ chất liệu, đến kiểu dáng mà phù hợp với các sự kiện mang tính chất quan trọng. Khi tham gia một event lớn, tôi bắt buộc phải dùng quần áo sang trọng, chứ không ai muốn mình bỏ ra cả số tiền lớn để khoe cả. Mong mọi người hiểu cho công việc của tôi. Cũng không riêng gì tôi mà rất nhiều người mẫu, diễn viên đều có cùng quan điểm như thế.

Tôi không phải là người thường xuyên dùng hàng hiệu, có nhiều bộ quần áo của tôi chỉ có giá vài trăm nghìn. Nếu mọi người cứ cho rằng tôi là cô gái hàng hiệu thì hơi oan cho tôi. Công việc và tuổi tác của tôi không cho phép mình ăn diện và tiêu hoang một số tiền lớn như thế cho việc ăn mặc. Tôi luôn biết tiết chế và sử dụng đồng tiền đúng cách.

- Chị thường chọn những bộ đầm bó sát khi đi event. Phải chăng chị cũng đang đi the trào lưu của nhiều người đẹp khác, cố tận dụng khoe triệt để đường cong cơ thể để thu hút mọi ống kính của phóng viên?

- Tôi coi đây là một lời góp ý để từ đó có những cải thiện trong cách ăn mặc trong năm nay. Bản thân tôi không cố tình phô ra những đường cong cơ thể hay hướng đến hình ảnh sexy dù sexy không phải là xấu. Điều tôi muốn mọi người nhìn nhận là sự sang trọng từ trang phục tôi diện. Tôi thừa nhận, trong số những bộ đầm tôi mặc, có một số hơi sexy thật, tôi có xem lại các bức ảnh về bộ đầm đó và không thấy thích. Nhưng tôi mới bắt đầu tìm hiểu về thời trang, cần phải có sự thử nghiệm để tìm ra sự phù hợp cho bản thân. Nhiều khi vì quá say mê trước chất liệu đẹp hoặc đường cắt, cúp tinh tế trên bộ váy mà tôi đã chọn chúng. Sau này, tôi sẽ hạn chế mặc những bộ đầm quá hở.

Năm nay, Hoa hậu sẽ thành lập quỹ từ thiện mang tên mình để công tác từ thiện có ý nghĩa hơn.

- Bận rộn tham dự các event và các hợp đồng quảng cáo tiền tỷ, theo đó, các hoạt động từ thiện của chị cũng giảm đi ít nhiều. Chị sẽ sắp xếp thời gian ra sao?

- Tôi luôn có một ước nguyện là đem danh hiệu Hoa hậu có ý nghĩa hơn với mọi người thông qua các hoạt động từ thiện và vận động mọi người làm việc thiện. May mắn là tôi được báo chí và dư luận quan tâm. Năm qua, tôi ít xuất hiện trên các phương tiện truyền thông nên mọi người mới nghĩ là tôi ít hoạt động xã hội. Tuy nhiên, số tiền tôi vận động và quyên góp được cho công việc này là nhiều hơn so với các năm trước đó. Ở thời điểm hiện tại, tôi nghĩ, việc kêu gọi các Mạnh Thường Quân cũng nên dành cho các hoa hậu mới. Tôi rất cám ơn dư luận đã tạo cho tôi một thương hiệu để nhiều người tin tưởng trao tiền cho tôi làm điều tốt. Năm nay tôi sẽ xúc tiến việc thành lập quỹ từ thiện mang tên mình là Mai Phương Thúy Foundation để công tác từ thiện thiết thực hơn.

- Dù đã có hai hoa hậu kế nhiệm sau chị nhưng dư luận vẫn thích đem họ đặt lên bàn cân để so sánh với hình ảnh người đẹp nhân ái của chị. Chị nghĩ thế nào về chuyện này?

- Chẳng ai thích sự so sánh cả. Mỗi hoa hậu đẹp một kiểu, không ai giống ai, con đường họ đi cũng khác nhau. Tuy nhiên, tất cả đều có chung một ước muốn là dùng danh hiệu để giúp đỡ cho cộng đồng. Ai cũng có đóng góp riêng và đóng góp nào cũng đáng quý cả, đừng nên đặt họ lên một bàn cân để so sánh xem ai làm được nhiều hơn. Nếu so sánh thì sẽ không công bằng bởi tôi may mắn là người tiên phong trong việc hoa hậu làm từ thiện. Sau này, có rất nhiều người còn làm tốt hơn cả tôi, nên mong mọi người sẽ ủng hộ cho các hoa hậu sau này để vương miện tỏa sáng.

- Người ta quan niệm hoa hậu nghĩa là phải hoàn hảo, là tấm gương để giới trẻ, xã hội soi vào đó. Chỉ cần họ mắc một sai lầm nhỏ cũng có thể trở thành đề tài phê phán của dư luận. Ý kiến của chị ra sao?

- Nếu nói hoa hậu là tấm gương thì họ còn phải cố gắng rất nhiều. Dù sao tôi vẫn còn rất trẻ. Khi mang danh hiệu hoa hậu, tôi cố gắng sống sao cho xứng đáng với nó và không làm mọi người thất vọng. Tôi nghĩ, đây là một thử thách lớn nhưng qua đó tôi sẽ trưởng thành, hoàn thiện bản thân mình hơn. Danh hiệu hoa hậu đôi khi là áp lực, đôi khi lại là sự may mắn đối với những cô gái trẻ.

Bản thân tôi chịu sức ép của danh hiệu suốt 5 năm qua. Thi thoảng, tôi có cảm giác, việc tốt mình làm bao nhiêu đi chăng nữa cũng không đủ để bù đắp lại một sai lầm nhỏ. Bây giờ, tôi chỉ luôn gắng hết sức làm tốt những gì mình có thể. Tôi cũng mong mọi người hãy cho tôi những lời góp ý chân thành để một cô gái trẻ như tôi tiến bộ hơn.

Theo Quỳnh Như - Ảnh: Trung Chiến (Ngôi sao)