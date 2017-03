Mai Phương Thúy và đoàn làm phim Trăng Non

Khởi chiếu tại Việt Nam vào ngày 27-11-2009, The Twilight Saga: New Moon (Trăng Non) là một trong những bộ phim được chờ đợi và kỳ vọng nhất trong năm nay. Công ty TNHH Truyền Thông MegaStar, nhà phát hành chính thức bộ phim tại Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động thú vị để chào đón bộ phim đến với Việt Nam.

Nhân dịp này, Việt Nam đã chính thức nhận được lời mời tham dự buổi công chiếu bộ phim Trăng Non tại kinh đô điện ảnh Hollywood vào ngày 8-11-2009. MegaStar một lần nữa mời hoa hậu Mai Phương Thúy tham dự buổi ra mắt phim hoành tráng này. Mai Phương Thúy đại diện cho Việt Nam trực tiếp trao đổi và giao lưu với đoàn làm phim. Đặc biệt cô gặp gỡ, trò chuyện với đạo diễn Chris Weitz và dàn diễn viên được cả thế giới chú ý nhất hiện nay là Robert Pattinson (Edward), Kristen Stewart (Bella), Taylor Lautner (Jacob), Ashley Greene (Alice)...

Dưới đây là nội dung cuộc trò chuyện giữa đại diện Việt Nam và đoàn làm phim trong buổi ra mắt The Twilight Saga: New Moon (Trăng Non):

1. MAI PHƯƠNG THÚY - TAYLOR LAUTNER:

Mai Phương Thúy: Bạn là người đóng vai chính trong Trăng Non. Mọi chuyện khác thế nào so với phần trước?

Taylor Lautner: Nhân vật của tôi hoàn toàn khác. Từ Chạng Vạng qua Trăng Non, cậu ấy đã thay đổi rất nhiều. Thế nên tôi đã phải chuẩn bị thật kỹ. Đồng thời, khi thực hiện Twilight, chúng tôi không hề biết mình đang ở trong tình thế như thế nào; còn với Trăng Non thì chúng tôi hiểu rằng Chạng Vạng đã đặt ra cho nó những mục tiêu mới cao hơn. Thế nên có thể nói chúng tôi cảm thấy có thêm chút ít áp lực, nhưng đồng thời, cũng lại thấy thoải mái hơn bởi chúng tôi biết các fan sẽ luôn đứng đằng sau ủng hộ cho chúng tôi.

Mai Phương Thúy: Bạn có thể nói rõ hơn về quá trình chuẩn bị cả về mặt thể chất lẫn tinh thần cho vai diễn lần này không? Mọi người rất muốn biết làm thế nào bạn có thể đảm bảo yêu cầu hình thể cho vai diễn đồng thời không để nó quá lấn át phần diễn xuất của bạn.

Taylor Lautner: Những thay đổi rõ rệt trên cơ thể đòi hỏi một quá trình luyện tập hết sức gian khổ. Tôi đã phải trải qua rất nhiều bài luyện tập và bỏ ra rất nhiều thời gian tại phòng gym đấy.

Mai Phương Thúy: Bạn có mệt không?

Taylor Lautner: Có chứ, dĩ nhiên rồi.

Mai Phương Thúy: Và còn cả stress nữa đúng không?

Taylor Lautner: Đúng rồi, cũng thi thoảng. Tôi cố gắng tập trung để hoàn thành mục tiêu của mình. Tất cả đều thành công tốt đẹp nhưng tôi đã phải trải qua rất nhiều cố gắng. Quả là một thử thách đáng nhớ.

Mai Phương Thúy: Bạn có thể chia sẻ với chúng tôi một vài kỷ niệm đáng nhớ được không?

Taylor Lautner: Đó hẳn là quá trình quay phim hết sức vui vẻ. Chúng tôi được làm những việc mà mình yêu thích – thế nên thật là thú vị. Làm việc với đạo diễn mới, Chris Weitz, thật tuyệt vời. Trên tất cả, toàn bộ dàn diễn viên đều là những người bạn rất tốt. Thế nên chúng tôi không chỉ làm việc, thực hiện những điều chúng tôi thích, mà còn đi chơi và vui vẻ cùng nhau nữa.

Mai Phương Thúy: Chúng tôi đến từ Việt Nam và khán giả Việt Nam đã hết sức yêu mến bạn ngay từ tập phim đầu tiên. Và họ đang hết sức nóng lòng chờ đón bạn trong bộ phim Trăng Non này. Vậy bạn có muốn nói điều gì đó với họ không bởi họ hẳn sẽ vô cùng thích thú đến theo dõi bạn vào ngày 27-11 này.

Taylor Lautner: Ngày 27 ư? Đó là ngày bộ phim ra mắt sao? Chà, khi thực hiện bộ phim này chúng tôi cảm thấy rất vui. Chúng tôi thực sự nghĩ các bạn sẽ thích bộ phim này đấy, thế nên hãy đến xem nó nhé – The Twilight Saga: New Moon (Trăng Non) vào ngày 27-11!

2. MAI PHƯƠNG THÚY - DAKOTA FANNING VÀ MICHAEL SHEEN:

Mai Phương Thúy: Xin chào. Xin bắt đầu trước với Dakota. Điều gì khiến em thích thú nhất khi vào vai Jane?

Dakota Fanning: Em nghĩ điều em thích nhất chính là việc được làm ma cà rồng, được mặc lên mình những bộ quần áo mang phong cách đó, được đeo kính áp tròng đỏ và được là một phần của cơn sốt Chạng Vạng. Ngoài ra em còn được làm việc cùng với những diễn viên hết sức chuyên nghiệp nữa.

Mai Phương Thúy: Thật sao... em hãy chia sẻ một vài kỷ niệm khó quên lúc còn ở trường quay của bộ phim này được không?

Dakota Fanning: Đây là lần đầu tiên em được thực sự gặp chị Kristen. Trước đây, em đã từng thấy chị ấy một lần rồi và sau Trăng Non, cả hai cùng tham gia trong hai bộ phim khác. Giờ thì em cùng chị ấy đã trở thành những người bạn rất thân của nhau. Thế nên một trong những điều mà em nhớ nhất chính là việc trở thành bạn thân của chị ấy.

Mai Phương Thúy: Có phải vì thế mà em tham gia vào Trăng Non không? Và còn bởi em là một fan của series truyện cũng như tập phim trước nữa, đúng không?

Dakota Fanning: Chà, em là một fan cỡ bự của cả series truyện lẫn bộ phim trước. Khi người ta hỏi em có muốn vào vai Jane không, em thực sự bị kích động bởi được là một phần của bộ phim quả thực rất tuyệt vời. Và được vào vai một nhân vật tốt như vậy khiến em vô cùng hào hứng.

Mai Phương Thúy: Cảm ơn em. Và bây giờ tới lượt Michael Sheen. Anh là người vào vai Aro, thủ lĩnh của dòng họ Volturi. Đó là một người thực sự có quyền thế. Anh nghĩ khán giả sẽ cảm thấy bị thuyết phục nhất ở điểm nào trước sự xuất hiện và ảnh hưởng sâu rộng của dòng họ Volturi tới các nhân vật khác?

Micheal Sheen: Dòng họ Volturi giống hệt như những gia đình hoàng tộc, hay có thể so sánh như mafia của thế giới ma cà rồng vậy. Họ đề ra những luật lệ. Họ là những nhân vật hết sức quyền uy, nhưng họ cũng có những khả năng đặc biệt. Chẳng hạn như Jane có thể tạo ra đau đớn chỉ bằng ý nghĩ của cô bé. Và tôi thì có thể đọc được ý nghĩ của người khác khi chạm vào họ. Thế nên, với những nhân vật vô cùng nguy hiểm và quyền lực như thế, tôi thích cái ý tưởng phải nhập vai sao cho giống như một bà già phúc hậu – một lối thân thiện đầy đa cảm kiểu cổ điển. Tôi thích vào vai một nhân vật hòa nhã, có giọng nói nhẹ nhàng, kiểu như có thể thôi miên người khác vậy.

Mai Phương Thúy: Phải, khi tôi xem phim, Aro hết sức mềm dịu... và hòa nhã. Nhưng luôn có một nỗi khiếp sợ bao trùm quanh ông ta, khiến tôi không muốn lại gần. Xin anh hãy chia sẻ mối liên hệ giữa Jane và Aro được không?

Micheal Sheen: Tôi luôn cảm thấy như vậy với Aro, ông ta rất yêu quý Jane, nhưng giống như kiểu thích một con dao hay một khẩu súng cơ. Một khẩu súng vô cùng mạnh mẽ.

Mai Phương Thúy: Nhưng chẳng phải cô bé giống như con gái ông ta sao, hay ông ta chỉ coi cô bé như một vật có thể sử dụng được và giật dây từ đằng sau thôi?

Micheal Sheen: Tôi nghĩ là có một chút của cả hai. Tôi cho là ông ấy thích thú với cái ý nghĩ “Ta đối xử với cô bé hệt như đối với con gái,” nhưng thực ra cô bé là một công cụ, một vũ khí hữu dụng. Và cô bé rất có thể sẽ làm hại ông ta và dĩ nhiên là ông ta không muốn chống lại cô bé rồi.

Mai Phương Thúy: Và Aro có thể đọc được ý nghĩ của Jane bằng cách chạm vào cô bé và Jane có thể khiến cho ông ta đau ít nhiều theo ý muốn của cô bé phải không?

Dakota Fanning: Đúng thế! Em có thể làm như vậy!

Micheal Sheen: Phải, em không muốn nổ tung lên, em cũng không muốn giận dữ mà.

Mai Phương Thúy: Anh có biết điều gì khiến tôi thích ở nhà Volturi không. Trong tập đầu, khán giả đã biết được một phần lịch sử của nhà Cullen – Bella, Jacob, tất cả mọi người – nhưng lại chẳng biết gì về dòng họ Volturi vô cùng đặc biệt này cả. Bộ phim Trăng Non sẽ được khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 27-11. Và tôi nghĩ khán giả muốn nghe một điều gì đó từ hai người để họ có thể cảm thấy tò mò, hồi hộp và hào hứng hơn với bộ phim.

Micheal Sheen: Tôi nghĩ trong bộ phim này... nếu các bạn thích chuyện phim, thì xin nói trước nó sẽ bắt đầu mở rộng ra từ tuyến Jacob cùng hội người sói. Và nó sẽ biến thành một câu chuyện tình tay ba. Nhưng đồng thời, bộ phim cũng mở rộng bối cảnh ra toàn cầu. Các bạn sẽ được gặp gỡ dòng họ Volturi, sẽ có nhiều cảnh kỹ xảo, hành động hơn cùng một câu chuyện tình yêu hết sức mạnh mẽ. Nên tôi nghĩ Trăng Non sẽ là một bộ phim tuyệt vời và gay cấn dành cho tất cả mọi người.

3. MAI PHƯƠNG THÚY - ROBERT PATTINSON:

Mai Phương Thúy: Bạn nghĩ điều gì làm khán giả thích nhất ở Trăng Non?

Robert Pattinson: Tôi nghĩ mọi người sẽ thích nó vì... có rất nhiều người nghĩ rằng Series Chạng Vạng như là một thương hiệu lớn và là tất cả nhưng theo tôi thì Trăng Non lại khá phức tạp và là một bộ phim rất có tính nhân bản. Tôi nghĩ rằng đó sẽ là một bộ phim đáng ngạc nhiên đấy. Vì vậy, tôi nghĩ mọi người sẽ thích nó

Mai Phương Thúy: Tôi đã xem bộ phim này hôm qua. Thực sự bộ phim rất tuyệt từ diễn xuất đến kịch bản. Bạn có thể chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ trong thời gian thực hiện bộ phim sau khi phần hai kết thúc không?

Robert Pattinson: Bạn biết đấy, tôi thực sự đã có những trải nghiệm tuyệt vời trong suốt quá trình làm phim. Tôi thực sự ấn tượng với Chris Weitz ngay cái ngày đầu tiên tôi gặp ông. Có vẻ như sẽ có rất nhiều áp lực đây nhưng thực sự lại không có một áp lực nào cả. Và tôi thực sự cảm thấy tuyệt vì điều này. Đây là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất đối với tôi trên trường quay.

Mai Phương Thúy: Điều gì khó nhất đối với Edward trong bộ phim này so với tập đầu? Bạn thấy đấy, cậu ta là một người khá kín tiếng. Cậu ấy không nói nhiều cũng chẳng chia sẻ cảm xúc nhiều. Vì vậy tôi muốn bạn sẽ chia sẻ thêm và nói về tấm lòng của cậu ấy nhiều hơn.

Robert Pattinson: Tôi nghĩ trong phần này, cậu ấy hầu như là trở về với bản chất thật của mình như trước khi gặp Bella. Nên tôi diễn dễ dàng hơn. Tôi nghĩ cậu ấy quá hoang mang và sợ hãi bởi những cảm xúc khi gặp Bella và những cảm xúc ấy sẽ chôn vùi cậu và cậu muốn rút lui trong tự tại. Tôi thấy điều này dễ diễn hơn nhiều so với Chạng Vạng.

Mai Phương Thúy: Sau thành công rực rỡ của Chạng Vạng tôi nghĩ Trăng Non chắc chắn cũng sẽ là một thành công lớn nữa của bạn. Chúng tôi từ Việt Nam và từ khi có Chạng Vạng bạn đã có một lực lượng fan khổng lồ ở đó. Bạn nghĩ sao nếu chúng tôi cố gắng mời bạn đến Việt Nam và gặp gỡ fan của mình?

Robert Pattinson: Tôi rất thích đến Việt Nam. Tôi chưa đến đó bao giờ.

Mai Phương Thúy: Wow, bạn sẽ yêu đất nước này đấy.

Robert Pattinson: Chắc chắn là như thế rồi.

Mai Phương Thúy: Bộ phim sẽ đến với khán giả Việt Nam vào ngày 27-11 tới. Bạn muốn nói gì với khán giả Việt Nam không?

Robert Pattinson: Cám ơn các bạn khán giả ở Việt Nam đã ủng hộ chúng tôi và tôi hi vọng rằng các bạn sẽ thích Trăng Non. Tôi chắc là các bạn sẽ thích đấy.

