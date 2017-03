Malindi, thương cảng nối liền Âu-Á

Con đường gia vị trên biển Trước thế kỷ 15, thành phố Venice là đầu mối độc quyền phân phối các mặt hàng gia vị, tơ lụa và hương liệu của châu Âu. Các mặt hàng quý hiếm này từ châu Á được vận chuyển thông qua “con đường tơ lụa” qua Trung Đông vượt biển Địa Trung Hải, cuối cùng là Venice. Sau khi Vasco da Gama tìm ra đường biển giao thương giữa Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương, Venice mất dần vai trò mà thay vào đó là các thành phố của người Bồ Đào Nha. Lịch sử ghi nhận hoàng đế Bồ Đào Nha mở ra con đường “gia vị” trên biển và Bồ Đào Nha giàu lên nhờ kinh doanh những mặt hàng này. Cột Vasco da Gama do chính tay ông xây dựng từ đá san hô. ____________________________________ Ngày 8-7-1497, Vasco da Gama vâng lệnh vua Bồ Đào Nha rời Lisbon thực hiện cuộc thám hiểm tìm kiếm con đường hàng hải nối liền châu Âu và Ấn Độ. Đoàn tàu của ông đã vượt Cape Point nơi giáp giới giữa Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương, đi từ bờ tây sang bờ đông của châu Phi. Đoàn tàu ông cập cảng Malindi do gặp cướp biển và lưu trú tại đây. Ngày 20-5-1498, ông cập bến thành phố Calicut (Ấn Độ) và được vua Zamorin tiếp đón nồng hậu và mở ra một kỷ nguyên mới cho sự giao thương giữa Ấn Độ và châu Âu. Lượt đi nhờ thuận gió mùa mùa hè, hạm đội của ông Gama chỉ có 23 ngày để vượt qua Ấn Độ Dương nhưng chuyến đi trở lại bị ngược gió nên mất 132 ngày. Vasco da Gama về đến Malindi trong một hình dạng khủng khiếp, hơn nửa thủy thủ đoàn đã chết và nhiều phần còn lại bị bệnh còi (trong y học thường gọi là bệnh sco - bút, một loại bệnh của máu do thức ăn hằng ngày thiếu vitamin C). Nhưng nhờ đó, người ta đã tìm ra lịch trình thời gian phù hợp mùa gió cho tuyến đường này là từ tháng 2 đến tháng 6 hằng năm. Vasco da Gama đã trở lại Lisbon vào tháng 9-1499, hoàn thành con đường giao thương giữa Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương.