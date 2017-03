Man of Steel: Bữa tiệc điện ảnh từ các sao

Và trong ngày đầu công chiếu, bộ phim đã đạt kỷ lục doanh thu mọi thời đại tại thị trường Đài Loan (gần 800.000 USD) và Philippines (1,7 triệu USD).

Man of Steel (Người đàn ông thép) trở thành bộ phim được chờ đợi nhất trong năm 2013 của hãng Warner Bros và Legendary Pictures. Phim là phiên bản mới nhất trong số loạt phim về siêu nhân Clark Kent - một nhân vật siêu anh hùng truyện tranh DC Comics nổi tiếng nhất mọi thời đại. Đây là nhân vật từng làm không biết bao khán giả thuở nhỏ từng ước mơ mình mặc áo choàng đỏ trong bộ trang phục xanh ôm sát người và bay lượn khắp nơi.

Dàn diễn viên của thảm đỏ Oscar

Ngoài kinh phí khủng 225 triệu USD, bộ phim là sự hội tụ của một dàn các diễn viên gạo cội hầu hết từng có mặt thậm chí đoạt giải tại Oscar.

Cặp siêu nhân và người yêu siêu nhân do nam diễn viên thành danh trên cả lĩnh vực truyền hình và phim truyện - Henry Cavill (vai siêu nhân Clark Kent) và nữ diễn viên từng bốn lần được đề cử giải Oscar - Amy Adams (vai phóng viên Lois Lane, người yêu của Clark Kent) đảm nhận.

Bên cạnh những gương mặt trẻ là những diễn viên gạo cội: diễn viên Kevin Costner - người từng đoạt Oscar trong phim Dances with Wolves (Khiêu vũ với bầy sói) và Russell Crowe cũng từng đoạt Oscar trong phim Gladiator (Võ sĩ giác đấu) cùng ba diễn viên từng được đề cử giải Oscar nữa là Michael Shannon, Diane Lane và Laurence Fishburne lần lượt trong các phim Revolutionary Road, phim Unfaithful và phim What’s Love Got to Do with It.

Siêu nhân trong Man of Steel hoàn toàn gần gũi và quen thuộc với những thắc mắc, suy nghĩ bình thường. Ảnh: WANNER BROS

Các đại gia của điện ảnh Hollywood

Không chỉ là sự hội tụ của các ngôi sao, Man of Steel là sự hội tụ của các đại gia trong lĩnh vực điện ảnh của thế giới.

Đạo diễn Zack Snyder vốn nổi tiếng với những tác phẩm điện ảnh có chất lượng nghệ thuật cao theo phong cách độc đáo, sống động. Khó ai quên được những dũng sĩ đẹp như tranh trong siêu phẩm 300 về trận Thermopylae nổi tiếng trong lịch sử Hy Lạp của vị đạo diễn này. Và cũng khó quên được những ám ảnh do máy trị liệu tâm thần của cô gái trong phim hành động, viễn tưởng Sucker Punch của Snyder.

Với Man of Steel, đạo diễn Snyder từng tuyên bố: “Anh ấy (người đàn ông thép) là lý tưởng. Anh ấy là tất cả những gì chúng ta phấn đấu, là sự kỳ diệu, là biểu tượng vượt ra khỏi thế giới truyện tranh, trở thành nét văn hóa của thế giới”.

Cũng chính từ ước mong làm được một bộ phim đặc biệt như thế mà Snyder đã không ngần ngại khi cùng đứng chung với đại gia Christopher Nolan. Nolan chính là người viết kịch bản, đạo diễn và sản xuất bộ ba người dơi bom tấn: The Dark Knight Rises, Batman Begins, The Dark Knight. Không chỉ chơi với “người dơi”, năm 2010, Nolan làm giới phê bình điện ảnh và khán giả khắp thế giới phát sốt với bộ phim giả tưởng Inception khi đảm nhận vai trò đạo diễn, viết kịch bản và sản xuất. Inception đã giành được bốn giải Oscar (tổng số tám đề cử Oscar) trong đó chiến thắng của riêng Nolan là Phim hay nhất và Kịch bản gốc xuất sắc nhất.

Nhà viết kịch bản David S. Goyer lại là một tài năng viết kịch bản cho thể loại phim siêu anh hùng, giả tưởng và siêu nhiên. Goyer từng hợp tác với Christopher Nolan trong bộ ba bom tấn người dơi. Ngoài phim điện ảnh Goyer cũng là người sáng lập, viết kịch bản, đạo diễn và điều hành sản xuất series phim truyền hình ăn khách Da Vinci’s Demons (trên kênh Fox và Starz).

Và điều làm cho bộ phim hoàn hảo chính là phần âm nhạc hào hùng của đại gia làm nhạc phim, nhà soạn nhạc Hans Zimmer.

Hành trình tìm kiếm chính mình Man of Steel kể về Clark Kent, một cậu bé bình thường bỗng nhận ra mình có sức mạnh siêu nhiên đến từ ngoài Trái đất. Hành trình lớn lên của cậu cũng chính là hành trình khám phá về nguồn gốc và mục đích mình được đưa đến hành tinh này. Với sức mạnh siêu nhiên tiềm ẩn, Clark Kent đã cứu cả thế giới thoát khỏi sự hủy diệt và trở thành hình tượng anh hùng siêu nhân - vị cứu tinh của nhân loại.

NAM THANH