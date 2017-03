Mạo danh để “ăn” quảng cáo?

Báo điện tử “thiệt” dọa kiện báo dỏm Ngoài hai tờ báo điện tử của Trung tâm Văn hoá Doanh nhân và Khuyến học và dân trí bị “sinh đôi”, mới đây báo điện từ VTC News (địa chỉ: www.vtc.vn), hai trang tin phụ san của báo điện tử VietnamNet (www.netlife.vietnamnet.vn và www.tintuconline.vietnamnet.vn) cũng là nạn nhân. Bà Nhật Mai, người phụ trách trang NetLife của báo điện tử VietNamNet cho biết cách đây khoảng một năm đã xác định được sự việc này và đã có các biện pháp kỹ thuật can thiệp để trang web “sinh đôi” kia không lấy được thông tin. Tuy nhiên cứ chặn đường này thì trang web kia lại “mò” theo đường khác vào. Theo bà Mai, đây là hành vi mang tính trục lợi, bằng cách sử dụng nội dung trang tin của báo điện tử để thu hút lượng truy cập và bán quảng cáo, “Chúng tôi đang tổng hợp chứng cứ và chắc chắn sẽ khởi kiện khi thích hợp!” - bà Mai nói. Được biết cả hai tên miền là “hàng nhái” (www.kenhthongtin.com và www.netlife.kenhthongtin.com) đều được đăng ký quốc tế và không do Trung tâm Internet Việt Nam cấp phép. Chủ sở hữu của hai tên miền này cũng chưa thông báo về việc sử dụng tên miền quốc tế với Trung tâm Internet Việt Nam. Theo ông Trần Hùng Cường, Giám đốc Trung tâm cứu hộ máy tính và an ninh mạng 911, có thể trang web “hàng nhái” đã dùng một ứng dụng gọi là spider. Ứng dụng này sẽ tự động quét tin (sao chép - PV) và nạp vào cơ sở dữ liệu của website làm giả, sau đó đăng tải trên trang web này. NĐ (Theo Khoa học và đời sống)