Mariah Carey ra mắt đĩa đơn mới mừng Giáng sinh

Diva nổi tiếng của làng nhạc Pop thế giới Mariah Carey. (Nguồn: Nguồn: AP)





Ca khúc trong đĩa đơn này cũng nằm trong album thứ hai của cô dành cho mùa lễ hội "Merry Christmas II you" sắp ra mắt trong thời gian sắp tới.



Giọng ca truyền cảm của làng nhạc Mỹ tiết lộ rằng album Giáng sinh thứ hai này (album Giáng sinh đầu tiên "Merry Christmas" của cô ra đời từ năm 1994) sẽ bao gồm bốn ca khúc nguyên bản và năm bản cover, trong đó có "The first Noel" và "O' little town of Bethlehem."



Ngoài ra, album này còn có một bản thu lại ca khúc nổi tiếng một thời của MiMi là "All i want for Christmas is you."



Dự kiến, "Merry Christmas II you" sẽ được tung ra vào ngày 2/11 tới./.