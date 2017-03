Mariah Carey tung video mừng Giáng sinh sớm

Album Merry Christmas II You và video Oh Santa đều được Mariah Carey phát hành hôm 2/11. Với sự tham gia của các ca sĩ hát bè, các vũ công hoạt náo và cả những học sinh trung học, Mariah Carey đã đem không khí Giáng sinh đến sớm với người hâm mộ trong video Oh Santa.









Theo VNE



Video clip được dàn dựng khá đơn giản, Mariah Carey mặc chiếc váy đỏ và đứng biểu diễn hết mình trên một sân khấu đậm chất Giáng sinh cổ điển. Giai điệu sôi động, rộn ràng của Oh Santa như khiến người nghe phải nhún nhảy theo. Để tăng thêm hiệu ứng "giáng sinh" cho video, ông già Noel còn xuất hiện ở đoạn cuối clip và ôm Mariah Carey.Oh Santa được sáng tác bởi chính Mariah và hai người cộng sự Jermaine Dupri, Brian Michael Fox. Đây là đĩa đơn chủ đạo trong album Merry Christmas II You. Trong video, hình ảnh của diva đã được qua xử lý máy tính để trở nên nuột nà hơn, các góc quay cũng "che giấu" bụng bầu của cô. Mariah đang mang thai con đầu lòng với anh chồng Nick Cannon.Cô đã bắt đầu xuất hiện trên truyền hình để quảng bá cho album Giáng sinh thứ hai của mình. Sắp tới, Mariah sẽ tham dự một chương trình đặc biệt của kênh ABC để đón mừng Giáng sinh. Đĩa đơn Oh Santa đã giành vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng Các ca khúc hay nhất cho mùa lễ hội của Billboard.Ca khúc Oh Come All Ye Faithful mà Mariah hát cùng mẹ - nữ ca sĩ opera Patricia Carey - cũng vừa được cô giới thiệu trên trang web cá nhân hôm 28/10. Đây sẽ là đĩa đơn tiếp theo trong album Merry Christmas II You. Mariah đang tiến hành quay video này cùng mẹ để kịp ra mắt người hâm mộ trong vài tuần tới.