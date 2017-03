Mariah Carey - Ứng viên nặng ký cho giải Oscar

Nữ danh ca Mariah Carey. (Ảnh: Getty Images)

Carey nhận vai Weiss sau khi nữ diễn viên Anh Helen Mirren rút lui vào phút cuối. Đối với diva luôn thích sự cầu kỳ và hào nhoáng như Carey thì đây quả là nỗ lực không nhỏ khi cô hóa thân thành một người đàn bà có vẻ ngoài nhếch nhác trong bộ phim chính kịch đầy cảm xúc Precious.



“Tôi đã trút bỏ hết mọi sự phù hoa và không quan tâm tới việc mình trông đẹp hay xấu nữa. Tôi đã rũ bỏ hết những gì thuộc về mình để trở thành một người phụ nữ hoàn toàn khác”, Carey nói. Cô vô cùng phấn khởi bởi vai diễn này tuy nhỏ nhưng có sức cuốn hút và đã được tán thưởng tại Liên hoan phim Cannes năm nay.



Do Lee Daniels đạo diễn, "Precious" có bối cảnh ở Harlem (Mỹ) năm 1987 và đây là câu chuyện nhức nhối về một cô gái da màu vị thành niên béo tròn (do Gabourey Sidibe đóng) phải sống trong “địa ngục trần gian”. Cô gần như mù chữ, lại mang thai lần thứ hai với cha đẻ và suốt ngày bị người mẹ hành hạ cả về tâm hồn lẫn thể xác.



"Precious" đã giành được giải thưởng do khán giả bình chọn tại các Liên hoan phim Sundance và Toronto cùng những lời ca ngợi từ giới phê bình, đặc biệt là dành cho diễn xuất của Carey. Đối với nữ ca sĩ Mỹ đã bước sang tuổi 39 này, người từng thất bại nặng nề với bộ phim "Glitter" hồi năm 2001, thì đây là một bất ngờ thú vị.



Cần nhớ rằng "Glitter" đã bị chỉ trích gay gắt, còn Carey thì lãnh giải Mâm xôi vàng cho Nữ diễn viên dở nhất năm. “Đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy buồn, nhưng tôi nghĩ mình đã học hỏi được điều gì đó từ vai diễn trong Glitter”, Carey cho biết.



Mặc dù được tán dương về diễn xuất trong Precious song với Carey, đó vẫn là nghề tay trái bởi công việc chính của cô là ca hát. Kể từ khi tung ra album đầu tay mang tên mình vào năm 1990, cho đến nay cô đã có 18 đĩa đơn chiếm vị trí quán quân - nhiều hơn bất kỳ nghệ sĩ solo nào - và giành 5 giải Grammy.



Sau thời kỳ suy sụp nghiêm trọng về tinh thần lẫn thể xác vào cuối thập niên 1990, đầu những năm 2000 do lượng đĩa bán ra ở mức èo uột và thất bại với phim "Glitter", Carey đã phải nhập viện. Song cô đã có cuộc tái xuất ngoạn mục với album "The Emancipation Of Mimi" (2005).



Carey cũng tung ra sản phẩm nước hoa riêng của mình, tham gia phim "Tennessee" (2008) và vừa phát hành album thứ 12 "Memoirs Of An Imperfect Angel"./.