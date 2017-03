Marilyn Monroe từng có bầu với bạn diễn

Huyền thoại Marilyn Monroe đã mang bầu với diễn viên Tony Curtis vào năm 1959. Trước đó, năm 1950, cả hai có thời gian yêu nhau. Tình cảm của họ nhạt nhòa dần cho đến năm 1959 thì gặp lại trong bộ phim Some like it hot.

Huyền thoại Marilyn Monroe Trong thời gian diễn chung, họ rất thân thiết với nhau và kết cục Marilyn thông báo cô có thai với Tony khiến Tony đã rất bất ngờ. Anh liên hệ với chồng lúc đó của Marilyn là Arthur và nhận được một phản ứng lạnh lùng, bắt phải bỏ thai và những lời xua đuổi từ người chồng này. Marilyn đã chấp nhận phản ứng của chồng. Một thời gian sau Tony được biết Marilyn bị sẩy thai. Mối quan hệ giữa Tony Curtis và Marilyn Monroe từ đó cũng chấm dứt khi bộ phim hoàn thành những cảnh quay cuối cùng. Theo Văn Khoa (TNO)