Masquerade mở màn Liên hoan phim Việt - Hàn

Masquerade vừa ra mắt khoảng một tháng tại Hàn Quốc nhưng đã thu hút hơn 10 triệu lượt khán giả trong tháng công chiếu đầu tiên. Đạo diễn Choo Chang-Min và nhà sản xuất Won Dong - Yeon của bộ phim Masquerade cũng đã có mặt giao lưu cùng khán giả vào tối qua. Bên cạnh đó, liên hoan phim còn có phần giao lưu với hai diễn viên là gương mặt đại sứ của liên hoan phim lần này: Diễn viên Cha Ye-Ryeon đến từ Hàn Quốc và diễn viên Johnny Trí Nguyễn đại diện cho Việt Nam.

Liên hoan phim Việt - Hàn lần thứ I sẽ kéo dài đến hết ngày 24-10 với việc trình chiếu 10 bộ phim nghệ thuật của Hàn Quốc: As One, Little Black Dress, Sunny, Punch; In another Country… Sau TP.HCM, liên hoan phim tiếp tục diễn ra tại MegaStar Vincom Towers (Hà Nội) từ ngày 6 đến 8-12.

Liên hoan phim cũng là sự kiện mở màn cho chuỗi các sự kiện kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc.

Q.TRANG