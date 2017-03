Mat Damon "tuyên chiến" Jang Dong Gun

Với The Adjustment Bureau, tài tử điện ảnh Hollywood nổi tiếng Matt Damon tiếp tục làm "nóng” màn ảnh rộng bằng các pha hành động nghẹt thở và đầy mưu trí.



Trong phim, nhân vật của Damon tình cờ biết rằng tương lai mình đã được định sẵn, và hoàn toàn không như những gì anh mong muốn. Để có thể theo đuổi tình yêu duy nhất của cuộc đời mình, anh phải tìm mọi cách chống lại những đặc vụ của Fate - một tổ chức bí ẩn muốn thâu tóm cuộc sống của mọi người.



Khi lần đầu tiên tiếp cận ý tưởng kịch bản, Matt Damon đã bị hấp dẫn bởi câu chuyện về người đàn ông buộc phải đối mặt với một thế giới vô hình, tồn tại bên ngoài cuộc sống của chúng ta, với ấn tượng lớn nhất từ cách đạo diễn - biên kịch George Nolfi mở rộng câu chuyện nguyên tác của Phillip K. Dick và tạo nên mối liên hệ mật thiết với đông đảo giới hâm mộ điện ảnh đương đại.



Sự khác biệt lớn đối với những vai diễn của Matt Damon từ trước đến nay là lần đầu tiên, nhân vật anh hùng hành động của anh đối diện với một tình yêu đầu khát khao và hi sinh với nữ vũ công xinh đẹp Elise (nhân vật do Emily Blunt thủ vai).





Tạo hình của Jang Dong Gun trong The Warrior’s Way



The Warrior’s Way là tác phẩm điện ảnh đánh dấu sự “thâm nhập” của tài tử điển trai của điện ảnh Hàn Jang Dong Gun, vào thị trường điện ảnh khổng lồ Hollywood, bằng một vai chính nói tiếng Anh đầu tiên trong sự nghiệp của anh.Jang Dong Gun cũng có khá nhiều đất diễn trong bộ phim này khi hóa thân vào hình tượng của một anh hùng Á Đông.Sánh vai cùng “anh hùng” Jang Dong Gun trong phim là người đẹp tóc vàng quyến rũ Kate Bosworth. Bên cạnh đó là tài tử gạo cội của Hollywood Geoffrey Rush, với lối diễn xuất tinh tế, thú vị và vui nhộn, trên nền hành động kịch tính của The Warrior’s Way.