Mất hứng với giải thưởng và chuyện... bán cúp

Giải độc, giải lạ

Không phải cái gì hiếm cũng quý. Đó là trường hợp giải Diva thế hệ mới 2005. Kể từ lúc giải thưởng được phát động, hàng loạt ý kiến nhất định phản đối tên gọi Diva, cách nhìn nhận Diva... Sự việc căng thẳng đến nỗi ca sĩ trong danh sách đề cử sợ bị trở thành Diva. Người nhanh nhẹn rút lui khỏi giải thưởng là ca sĩ Thanh Thảo và Hồ Ngọc Hà cùng chung quan điểm, chưa đủ chuẩn tự đưa mình vào danh sách sáng chói, để rước lấy sự vùi dập của dư luận nếu (lỡ) đoạt giải. Qua hai lần bình chọn, giải Diva cũng tạm xẹp xuống không kèn không trống.

Nếu những giải thưởng như Làn sóng xanh, Mai vàng, HTV award... hướng đến khán giả đại trà, thì có những giải thưởng như Diva hướng đến một khu vực nhỏ, riêng biệt dành cho nữ ca sĩ. Hoặc có giải thưởng "đánh đố" thiên hạ như giải Cống hiến. Nghe tên là thấy khu vực bình chọn rất hạn hẹp và không khéo người nhận giải dễ nhận thêm sự dèm pha.

Áp lực từ giải thưởng đè nặng lên người nhận giải và cả người bình chọn. Dù BTC giải Cống hiến giải thích sự đặc biệt của giải thưởng nằm ở chỗ: "Không mang tính hàn lâm, cũng không phải do khán giả hâm mộ đánh giá mà do... những phóng viên, nhà báo theo dõi mảng âm nhạc bình chọn". Tuy nhiên, cũng rất cần giải thích rằng ngay chính những phóng viên, nhà báo chuyên viết về âm nhạc khi cầm trên tay bảng đề cử cũng phải đau đầu. Vì danh sách đề cử này chẳng phải do họ đề cử mà do... bạn đọc của báo TT&VH chọn ra. Nghĩa là, một bên là bạn đọc và một bên là báo chí, phải tự kéo chính mình để tiếp xúc lẫn nhau, dù có gượng ép.

Bước vào giải thưởng này, cứ nằm trong ngưỡng tầm tầm, fan càng nhiều càng dễ... hỏng. Nghịch lý của giải Cống hiến là ở chỗ: Muốn phổ biến, nhưng lại tự trói nhau vào một sân chơi ít người.

Xin rút lui, bán đấu giá

Trước đây, những giải thưởng như Làn sóng xanh, Mai vàng, Ngôi sao bạch kim... được cả một công nghệ fan liên tục hoạt động hết công suất cho việc bình chọn. Sự xuất hiện của các ca sĩ, nghệ sĩ trong giải thưởng khi đó là vinh dự đáng nể. Tuy nhiên, sự can thiệp thô bạo của các Fanclub vào các giải thưởng đã phần nào làm giải thưởng nhàm chán. Ngay chính bản thân người tham gia cũng thấy chán nản theo.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tỏ rõ thái độ chán nản, mất hứng thú khi được xướng tên trong giải Ngôi sao bạch kim và phát biểu mong muốn nhường lại cho đàn em tiến lên. Sau đó, trong giải Làn sóng xanh, anh tiếp tục nhún vai, cười hơi mắc cỡ khi tiếp tục bị nhận giải. Dù không chờ đợi gì vào việc nhận giải nhưng anh vẫn đến, như một sự lịch sự và có khi vì biết trước có giải nên chẳng đặng đừng phải xuất hiện cho tròn vai.

Hiện tượng Duy Mạnh với Kiếp đỏ đen đã mang về cho anh hai giải Làn sóng xanh 2005-2006. Đó là giải Nhạc sĩ được yêu thích nhất với bài Dĩ vãng cuộc tình và ca khúc được yêu thích nhất Kiếp đỏ đen. Tiếp theo năm 2006-2007, anh có tên trong 10 nhạc sĩ được yêu thích nhất của Làn sóng xanh trong vòng 10 năm. Vinh dự tràn đầy nhưng Duy Mạnh đã quyết định bán đấu giá một chiếc cúp Làn sóng xanh cho trang web Chợ điện tử để gây quỹ cho các em thiếu nhi vui Tết trung thu năm nay. Anh dự định cuối năm sẽ đấu giá một chiếc cúp nữa cho hội đồng hương Hải Phòng và chiếc còn lại sẽ chờ có cơ hội nào đó đấu giá luôn.

Duy Mạnh cho biết: "Giải thưởng của tôi đã nằm trong công chúng. Giờ đấu giá mà được tiền cao coi như tôi có thêm một giải thưởng nữa!" Tuy nhiên, khi hỏi nếu năm nay đoạt giải nữa anh có thích không thì Duy Mạnh trả lời: "Nếu có thì lại có cúp để... đấu giá! Mà từ nay tôi chẳng tham gia giải thưởng nào nữa, để các bạn trẻ có cơ hội".

Ca sĩ Đan Trường từng tuyên bố "ly khai" giải Mai vàng vì cho rằng có sự nhập nhèm. Và sau nhiều năm liên tục đăng quang trong rất nhiều lễ trao giải, ca sĩ Đan Trường bắt đầu... chán. Phân vân nhiều lần, có lẽ sau chuyến đi lưu diễn tại Đài Loan vào cuối tháng 8/2008, ca sĩ Đan Trường sẽ gửi thông báo "xin" không có tên trong đề cử Làn sóng xanh để fan khỏi mất công bình chọn. Còn đối với giải Mai vàng, anh đang cân nhắc "đôi chút" xem có nên nhận hay không. Có giải cũng khổ mà xin rút cũng áy náy. Thật là nan giải thay!