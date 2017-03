Mâu Thanh Thủy đã xuất viện

Mẹ của nữ người mẫu chia sẻ thêm, tình hình của Thủy đã khá hơn. Cô gái 22 tuổi có thể tập đi lại trong nhà, các vết trầy cũng khô lại. Máu tụ ở não tan nhanh, nhưng vẫn còn lấm tấm vết nhỏ. Thủy cũng đã có thể ăn cơm, nhưng không được nhiều. Cô luôn ở trạng thái thiếu nước nên cần lượng nước bổ sung thường xuyên. Thỉnh thoảng, cô vẫn bị cơn đau đầu hành hạ.

Mẹ Thanh Thủy khá lo lắng cho tình hình của con gái, nhưng so với thời điểm mới xảy ra tai nạn, gia đình có thể thở phào nhẹ nhõm vì Thủy không phải phẫu thuật hộp sọ như chẩn đoán ban đầu. Bây giờ gia đình giúp Thủy tập trung tập đi lại, tự sinh hoạt và dưỡng bệnh. Có thể, cô phải mất vài tháng mới trở lại sàn diễn.

Mẹ Mâu Thủy (đang nghe điện thoại) và các thành viên gia đình thay phiên nhau thức trực ở bệnh viện để chăm sóc cho cô những ngày trước.Ảnh: Thành Luân

Vào ngày 15/3, khi chúng tôi ghé thăm Thủy tại bệnh viện 115, lúc này, gia đình đã chuyển Thủy sang ở phòng VIP với giá 700.000 đồng/ ngày. Thế nhưng, được 2 ngày, nhà Thủy xin xuất viện. Mẹ người mẫu giải thích, do viện phí vượt quá mức chi trả của gia đình nên bà xin ý kiến của bác sĩ để đưa Thủy về nhà sớm.

Về vụ tai nạn do bị cướp, sau một tuần nằm viện và uống thuốc đều đặn, Mâu Thủy vẫn không hay nhớ về sự cố. Khi công an đến bệnh viện lấy lời khai, cô không thể giải trình hay cung cấp thêm thông tin quanh sự việc. Do đó, xe máy và túi xách của Thủy vẫn được phía công an giữ lại để điều tra thêm.

Hiện Mâu Thanh Thủy vẫn chưa thể nhớ gì về vụ tai nạn. Cô hy vọng có thể sớm trở lại sàn diễn.Ảnh: Multimedia

Trong thời gian Mâu Thủy nằm viện, người hâm mộ thường xuyên ghé thăm trang cá nhân của quán quân Vietnam’s Next Top Model 2013 để hỏi thăm sức khỏe và cầu chúc cô sớm bình phục. Trước sự quan tâm của người hâm mộ, Mâu Thủy chia sẻ: ''Tôi cám ơn rất nhiều đến bạn bè, đồng nghiệp, các anh chị trong nghề đã ghé thăm. Tôi đang cố gắng, ăn uống bổ dưỡng để mau chóng khỏe, còn trở về với công việc. Những ngày nằm một chỗ, tôi cảm nhận được tình cảm chân thành mà mọi người dành cho mình''.

Ngày 10/3, Mâu Thanh Thủy gặp tai nạn nghiêm trọng trên đoạn đường Nguyễn Tất Thành, quận 4, TP.HCM, khi đang đến điểm diễn. Nữ người mẫu bị kẻ gian giật túi xách dẫn đến ngã lê trên đoạn đường khoảng 5m mới dừng lại và sau đó bất tỉnh. Cô được người nhà đưa vào viện 115 cấp cứu.