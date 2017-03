May “chiếc túi vải khổng lồ” từ hàng nghìn mảnh vải vụn

Hưởng ứng khẩu hiệu của Ngày Môi trường thế giới năm nay “Trái đất cần chúng ta! Hãy liên kết chống lại biến đổi khí hậu”, ngày 1/6, lần đầu tiên “Chiếc túi vải khổng lồ” - Tiếng nói của vải vụn - đã ra mắt tại Hà Nội trong Chương trình lập kỷ lục Việt Nam.

Đây là sáng kiến của Câu lạc bộ Tiếng Anh và Môi trường (TGC), Ðại học Bách Khoa Hà Nội, Hội sinh viên Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường (INEST). Chương trình được thực hiện từ ngày 13/4 đến ngày 5/6/2009.

Ông Phó Ðức Trung - Phó ban tổ chức - cho biết: nhằm thay đổi thói quen sử dụng túi nilon của người dân, gây ra những tác động xấu đến môi trường khi bị thải loại và xuất phát từ nhu cầu dùng các sản phẩm túi thân thiện với môi trường thay cho túi nilon, ý tưởng tạo chiếc túi vải khổng lồ đã ra đời. Kỷ lục này chính là tiếng nói từ cộng đồng tới cộng đồng: Hãy chung tay bảo vệ môi trường bằng việc làm đơn giản thiết thực “giảm thiểu sử dụng túi nilon và làm bạn với túi vải”.

Chiếc túi vải có hình dáng mô phỏng quả địa cầu với kích thước 4 m x 6 m, được ghép từ các mảnh vải vụn do các tình nguyện viên tự may bằng tay. Hoạt động may túi đã nhận được sự hưởng ứng và tham gia của hơn 300 tình nguyện viên đến từ TGC, INEST, Ðại học Bách Khoa Hà Nội và nhiều câu lạc bộ tình nguyện môi trường như C4E, Go Green, Môi trường 360o, BYEE, 3R, Dự án AECP…

Đặc biệt, một mảnh ghép được gửi ra từ miền Nam do các cô chú lớn tuổi và các bạn thanh niên cùng thực hiện đã thể hiện ý nghĩa kết nối sâu sắc và sự quan tâm chung đối với môi trường.