May còn... cái không khí

So với các năm trước, lễ hội phố hoa năm nay đã chú ý hơn về mặt biểu diễn với khoảng sáu sân khấu được dựng lên nhằm góp thêm phần nghe, phần cảm thay vì chỉ đáp ứng như cầu xem hoa, chụp ảnh với hoa... Về mặt an ninh, rõ ràng những hình ảnh không đẹp so với các lần tổ chức trước đã giảm rõ rệt…

Tuy nhiên, nếu chỉ tính đến những yếu tố trên thì lễ hội hoa năm nay ở Hà Nội chỉ thành công một nửa. Bởi lẽ, nếu như năm 2011 các không gian trưng bày được bố trí xen kẽ cả trên vỉa hè và một phần của lòng đường thì năm nay, tất cả được “bê” lên vỉa hè. Điều này đã làm cho không gian thưởng lãm và chụp ảnh với hoa hẹp đi rất nhiều.

Với một số lượng đông đảo người xem đổ về khu vực trưng bày các đại cảnh, tiểu cảnh thì việc ngắm hoa đã khó, nói gì đến việc chụp ảnh với hoa. Vậy là nhiều người đành cố chụp ảnh lưu niệm ngay trên lòng đường với hậu cảnh là dòng người chen chúc. Nếu ai đó may mắn tiếp cận được gần khu vực trưng bày thì hậu cảnh cũng chẳng lấy gì làm đẹp khi phía sau là chằng chịt những hàng rào bằng dây và đội ngũ bảo vệ lẫn sinh viên tình nguyện. Ban đêm, khu vực xung quanh Hồ Gươm - nơi bố trí đại cảnh của phố hoa - bất đắc dĩ trở thành phố nhậu, tạo nên cảnh tượng vô cùng nhếch nhác.

Mục đích của lễ hội phố hoa được thể hiện rất rõ, đó là: “Hoạt động mang tính cộng đồng cao, tạo sự hòa quyện giữa thiên nhiên và con người, đề cao và nêu bật những ứng dụng hữu ích của hoa trong cuộc sống…”. Thế nhưng bằng việc sắp đặt không gian trưng bày hoa và cây cảnh, những người tổ chức đã vô tình tạo nên khoảng cách giữa con người và thiên nhiên.

Lễ hội phố hoa năm nay vẫn đông là điều ai cũng cảm nhận được. Tuy nhiên, cứ nhìn vào dòng người dắt díu nhau đi dưới lòng đường mà thờ ơ với việc chen nhau ngắm hoa, chụp ảnh với hoa thì có thể thấy phố hoa đã phần nào mất đi tính hấp dẫn. Và điều duy nhất thu hút nhiều người đổ về khu vực Hồ Gươm có lẽ chỉ là không khí lễ hội mà thôi.

VIẾT THỊNH