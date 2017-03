May mắn chọn được nghề phù hợp

NSND Trọng Khôi. Nhưng bẵng đi có tới cả một thập niên ông bị cuốn vào với công việc quản lý (Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu). Đầu xuân Canh Dần, chúng tôi có dịp gặp gỡ, trò chuyện với ông về công việc ông vừa hoàn tất cũng như sứ mệnh người nghệ sĩ mà ông tiếp tục theo đuổi trong thời gian tới. - Thưa NSND Trọng Khôi, ông đã từng nói mình là người lao động, không làm việc không chịu nổi. Vậy thoát khỏi công việc bận rộn của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam (NSSKVN), ông đã có những dự định gì cho mình trong thời gian tới? + Cứ tưởng đây sẽ là thời gian để mình có thể đọc sách và viết báo được thỏa thích, nhưng cũng không phải là ít việc. Tôi đã nhận lời tham gia bộ phim truyền hình "Vinh quang gia tộc" dài 90 tập - một bộ phim Việt hóa của Hãng Phim truyền hình Việt Nam, để quay cho xong cũng hết năm rồi. Rồi "Lễ hội Cổ Loa" diễn ra tháng 10 tới. Đó là 1 trong 3 lễ hội lớn của Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, tôi vừa hoàn chỉnh việc sửa chữa lần cuối đề cương để nộp cho Ban tổ chức. Tôi cũng đang chuẩn bị viết một kịch bản về đề tài mới, một kiểu chuyện tình "Romeo và Juliette", nhưng sẽ là một tình yêu đẹp, thực tế, mạnh mẽ và kết thúc rất hiện đại. - Trong suốt những năm tháng ông "cầm trịch" Hội NSSKVN với vai trò là người "thuyền trưởng", nhiều người đã nhận định đây là quãng thời gian mà sân khấu bị bế tắc và đi xuống, ông lý giải gì về điều này? + Sân khấu nó như thời đại, bao giờ cũng tiệm tiến đi lên. Người ta chỉ nhận thấy sự đi lên một cách rõ ràng khi nó phát triển mạnh mẽ. Nói bế tắc hay đi xuống là không đúng mà phải hiểu ở tính thời điểm. Thời điểm đã thay đổi hoàn toàn, phải hiểu dù chèo tuồng cổ điển có hay đến mấy cũng chẳng ai bỏ thời giờ ra xem được. Cho diễn viên giỏi nhất đóng cũng không ai xem. Có những lý do khách quan, như sự bùng nổ của truyền hình khiến con người có được món ăn tinh thần một cách dễ dàng. Người ta được chủ động lựa món, và hơn hết nó được miễn phí. Cái thứ hai cũng phải thừa nhận là phát triển của sân khấu quá chậm và gần như không thay đổi. Xem mãi những tích trò cũ, một câu chuyện đã biết trước thì không có gì thú vị nữa. Giống như ăn mãi một món, dù ngon đến đâu cũng chán. Chúng ta lại chỉ chú trọng vào phần nội dung, mà quên rằng điều hấp dẫn của sân khấu là sự phong phú về hình thức thể hiện. Vì sao sân khấu phía Nam lôi cuốn được khán giả? Bởi cùng một câu chuyện, họ kể bằng mười cách khác nhau, trong khi sân khấu phía Bắc kể mười câu chuyện bằng một cách. Một điều quan trọng nữa là lao động nghệ thuật hiện nay bị đánh giá thấp, người nghệ sĩ không nhận được đãi ngộ xứng đáng, không còn mấy người tâm huyết với nghề. Công sức bỏ ra hàng tháng trời với 1 vở diễn không bằng tiền một ca sĩ chạy show 1 buổi. Giờ không ai đủ nhuệ khí để vượt qua được sự bình thường hóa để đến với niềm đam mê nghệ thuật như trước đây. Lớp trẻ giờ cũng chỉ biết tới nhạc hip-hop, nhạc đường phố, mà ít biết tuồng, chèo là cái gì. Không còn một hệ thống khán giả mới. Ngay như việc đầu tư cho văn hóa cũng còn nhiều điểm phải bàn. Khắp cả nước, tỉnh nào cũng có cung thể thao, nhưng rất hiếm thấy một nơi gọi là đường hoàng để biểu diễn nghệ thuật. Nơi có thì cũng bị biến thành điểm kinh doanh vũ trường, quán ăn, nhà hàng… - Theo ông, việc lớn nhất mà ông đã làm được cho sân khấu trong những năm đương nhiệm là gì? + Bên cạnh những công việc kết hợp với phía Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Hội cũng đã tạo được những "mảng miếng" riêng như việc tổ chức các kỳ liên hoan Sân khấu của Hội, Kỷ niệm nửa thế kỷ sân khấu Việt Nam. Rồi từ năm 2002, Hội đã tổ chức Liên hoan Sân khấu thể nghiệm quốc tế, có lượng đoàn quốc tế tham dự rất đông đảo. Đây là hướng đi phù hợp với Nghị quyết 23, mở ra hướng đi hội nhập quốc tế... Sắp tới, hoạt động này sẽ còn được Nhà nước thừa nhận và công nhận là liên hoan định kỳ...Tuy nhiên, còn rất nhiều điều chúng tôi mong muốn mà chưa thực hiện được. NSND Trọng Khôi trong vở "Hồn Trương Ba da hàng thịt". - Nếu như có điều gì đáng tiếc lẽ ra có thể làm tốt hơn cho sân khấu Việt Nam những năm qua thì theo ông cụ thể là điều gì? + Thực sự là có rất nhiều việc tôi mong muốn đạt kết quả, nhưng đúng là lực bất tòng tâm. "Có bột mới gột nên hồ", có ít thì làm được cái hàng xén, một chút lơ xanh, phẩm hồng, còn nhiều thì làm siêu thị. Nói ngay như việc tham dự Hội nghị Sân khấu quốc tế, tôi cũng đã đi dự được mấy lần, và cũng đã đưa văn nghệ Việt Nam vào tham gia, nhưng rồi vấn đề kinh phí, không có đồng nào để đưa đoàn đi được, nên cũng phải bỏ ngang. - Công việc của một nhà quản lý hình như đã làm "nhạt" đi một hình ảnh NSND Trọng Khôi trong mắt khán giả. Cụ thể là ông ít có vai diễn ấn tượng hơn thời chưa làm quản lý. Ông nói gì về điều này? + Tôi luôn xác định cuộc đời mình làm nghệ sĩ là chính, còn làm quản lý chỉ là khi cần. Được tín nhiệm thì đảm đương chứ tôi đâu có sinh ra để làm quản lý. Công việc lu bu, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn tranh thủ làm đạo diễn cho các đoàn nghệ thuật, hay có khi kết hợp được với bên truyền hình, tham gia những vai diễn ở ngay Hà Nội. Rời sàn diễn để làm quản lý cũng tiếc lắm chứ, nhưng cũng phải thấy "tre già măng mọc", phải để cho lớp trẻ có cơ hội, mà những vai có tuổi thì đâu có nhiều... - Trong gia đình, các con ông đều không nối nghiệp ông. Ông có cảm thấy tiếc vì điều đó? + Nghệ thuật có đặc điểm là không phải ai cũng làm được, phải là người thực sự có năng khiếu mới theo nghề được, chứ nếu cứ cố theo thì mãi cũng chỉ là người đóng vai phụ rồi phí cả sự nghiệp một con người. Hai con tôi khi nhỏ cũng có tham gia tập kịch ở trường, hay đàn hát chỗ bạn bè, nhưng chỉ là nghiệp dư, cho vui mà thôi. Không theo được nghề, vì người không có năng khiếu nhìn là biết ngay, mỗi người một thiên hướng nên ép cũng chẳng được. - Ông là người đi nhiều, tính tình lại quảng giao. Xin hỏi thực lòng, những người tri kỷ với ông có nhiều không? + Tôi được cái may mắn là đi được hết các vùng miền, đến đâu cũng có người thân, kẻ thuộc, nó như một sự đền bù cho công việc của mình. Đây là cái may mắn, cái hạnh phúc của người diễn viên mà mọi quyền lực, chức tước không thể thay thế được. Tuy nhiên bạn bè thân thiết, những người hiểu được mình, tương đồng với mình cũng chỉ ít thôi, mà ai cũng giống thế thôi, Từ mối quan hệ rộng, tôi học được ở tất cả những người chung quanh nhiều điều. Và tôi nhận ra rằng: Mỗi người phải có cá tính riêng của mình, nhất là đối với một nghệ sĩ lớn, không có cách gì khác là phải có nét riêng biệt. Phải biết chắt lọc vốn sống từ cuộc đời, từ những trang văn, từ những con người mình được gặp gỡ, nó giúp mình hóa thân vào vai diễn một cách sộng động và dày dặn nhất. - Cả đời gắn bó với nghệ thuật sân khấu, ông thấy đâu là cái được, cái mất? + Cái được lớn nhất đó là mình chọn vô tình mà lại được cái nghề phù hợp. Nói cho cùng đó là sự may mắn, một cái duyên. Từ những ngày nhận đồng lương đầu tiên (năm 1964) đến nay đã 46 năm làm nghề. Không những mình đã làm được rất lâu, mà còn để lại một sự nghiệp được công chúng biết đến. Làm nghệ thuật thì chỉ có được chứ không mất. Vì bản thân nó là ngành khoa học xã hội, là cái chung nhất, rộng nhất, bao la nhất. Bất kể một kiến thức, một nhận biết, một tìm hiểu, một phát hiện gì về con người đều rất có lợi cho ngành nghề. Tôi vốn tâm đắc với câu nói "Kẻ nào ngắm hàng nghìn buổi bình minh mà không nhớ buổi bình minh nào, nhìn hàng nghìn nụ cười mà không giữ lại cho mình nụ cười nào, nhìn hàng ngàn cái cây mà không để lại cho mình cái cây nào thì làm văn nghệ sĩ khó". Chức năng của nghệ thuật quá đẹp, nó làm cho thế giới, cho con người ngày càng đẹp hơn, phấn đấu vì cái đẹp... Chính vì vậy, đã theo đuổi nghệ thuật thì công việc sẽ không bao giờ hết. - Xin cảm ơn NSND Trọng Khôi về cuộc trò chuyện cởi mở này!