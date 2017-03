Maya không ngại động chạm chuyện riêng tư của ai

- Chị đã tái ngộ khán giả bằng một vai diễn " Scandal ". Tại sao sau thời gian im hơi lặng tiếng, chị lại quyết định trở lại với tác phẩm này?

- Tôi vẫn thực hiện đầy đủ công việc của một ca sĩ, nhưng không xuất hiện ồ ạt ở các sự kiện nên nhiều người nghĩ tôi "gác kiếm". Hơn nữa, trên "đấu trường", tôi không có ý định hạ gục ai. Tôi giống một võ sĩ ngày đêm tôi luyện đợi ngày thi đấu.

Scandal là dự án phim lớn trong năm, tôi có duyên với nhân vật Trà My. Tôi nghĩ đây là cơ hội, là vận may của mình. Hơn nữa, tôi yêu thích những bộ phim của vị đạo diễn tài ba Victor Vũ, và không lý do gì tôi không tham gia.

- Nhân vật trong phim của chị như thế nào?

- Đó là một Trà My chín muồi cả nhan sắc lẫn tài năng. Cô ấy lạnh lùng, bí ẩn, và sẵn sàng trả mọi giá để đạt được ước mơ.

- Phản hồi của khán giả về diễn xuất của Maya rất tốt, đặc biệt là ánh mắt khi nói chuyện với Vân Trang - thủ đoạn và tàn nhẫn. Diễn viên thường bị nhân vật "ám", đặc biệt là những vai cổ quái, khiến họ diễn xuất thần như không diễn. Khi quay " Scandal ", chị có gặp phải trường hợp này không?

- Có đấy. Sau cảnh quay đó, lúc tôi lái xe trở về nhà, tôi vẫn nghĩ mình là Trà My, thế là mắt cứ trợn trừng. Đến khi giật mình tỉnh ra mới phát hiện mình đang mất kiểm soát (cười).

- Là người hoạt động trong showbiz đã lâu, chị đánh giá thể nào về nội dung phim, những chiêu trò được dựng lên có thực sự bám sát thực tế showbiz mình biết?

- Tôi nghĩ Scandal phản ánh rất chân thật bối cảnh showbiz hiện nay. Việc đưa bùa ngải vào phim tuy hơi mạo hiểm, nhưng là sự thật. Phim phản ánh những góc khuất của một phần xã hội đang được dư luận quan tâm là showbiz. Vào thời điểm này, có thể nói nó cực kỳ thích hợp.

- Chị đã bao giờ trải qua những chuyện giống trong phim?

- May mắn là tôi chưa từng trải qua những việc như trong phim.

- Tuy được khán giả trông đợi và tò mò, nhưng với người trong giới showbiz, đây là một phim khá nhạy cảm, có thể "gây nhột" bất cứ ai. Tham gia phim này, chị có áp lực gì không?



- Không. Nếu nói về việc động chạm đến chuyện riêng tư của cá nhân ai, thì tôi không áp lực. Suy cho cùng, tôi chỉ là diễn viên.

- Nhiều người nhận xét chị là một trong những nữ nghệ sĩ hiếm hoi của Vbiz hội tụ đủ các yếu tố: sắc đẹp, tài năng (ca hát lẫn diễn xuất), thông minh, thậm chí còn có một chỗ dựa vững chắc... nhưng tên tuổi vẫn chưa thật sự tỏa sáng. Chị cảm thấy nhận xét này đúng hay sai?



- Họ quá lời rồi (cười). Tôi tự thấy nhan sắc và tài năng của mình đều ở mức khá. Tuy nhiên, làm gì cũng cần yếu tố may mắn. Có thể Scandal sẽ là bệ phóng của Maya .

- Chị đã có những kế hoạch gì trong tương lai chưa?

- Sắp tới tôi muốn tập trung vào ca hát với việc phát hành MV online, tiếp đến là album vol 3. Gần 3 năm tôi chưa phát hành album nào. Hy vọng khán giả sẽ đón nhận sản phẩm trở lại của tôi.

