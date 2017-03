MC Anh Tuấn đắm say với... tình yêu mới

Tình yêu mới của Tuấn MTV có tên là: Xe to. Anh bảo: “Nhiều người nhìn tôi trên truyền hình thì khong nghĩ tôi lại đam mê “xe to” đến thế. Người khác nhìn thấy tôi với chiếc xe thì lại cho rằng tôi là “đội đua” hay “tổ lái” (Cười).

Đam mê mô tô, chắc hẳn anh cũng là người đam mê những chuyến đi. Nghe nói thời sinh viên anh cũng từng đi bụi. Thế còn bây giờ thì sao?

Tôi là người thích đi đây đi đó, đam mê mô tô chỉ hỗ trợ thêm cho sở thích này. Thời sinh viên tôi hay đi chơi cùng các bạn từ nhiều trường đại học chứ không chỉ là các bạn trường Nhạc. Tôi chưa biết đi “bụi” là gì vì hình như cũng không có định nghĩa cụ thể cho khái niệm này. Bây giờ, khi có điều kiện về phương tiện, tôi cũng thường xuyên đi xa. Riêng với mô tô thì tôi có một nhóm những người anh em cùng sở thích, bao gồm cả Việt Nam và nhiều quốc tịch khác, vào các ngày cuối tuần, nếu mọi người không bận công việc, thời tiết đẹp là chúng tôi lại lên đường…

Chuyến đi nào thú vị nhất đối với anh từ trước đến nay? Có chuyến đi nào kinh hoàng không?

Chuyến đi xe phân khối lớn lên Sơn La lần đầu tiên của tôi có lẽ là chuyến đi kinh hoàng nhất. Mới “tậu” được xe, tôi đi cùng 3 người bạn đã có kinh nghiệm đi xe, đuổi theo họ vào đến đoạn cua thì không biết kỹ thuật nên chỉ còn 20cm nữa là suýt... hoặc lao xuống ruộng hoặc đâm vào cột mốc bên đường. Ngay sau đó tôi đã đi thật chậm và tập kỹ thuật theo mấy bạn chỉ cho, đến lúc về tôi đã đi được cùng họ. Cả ngày hôm đó, chúng tôi chỉ lái xe và dừng lại ăn 30 phút, về đến nhà mới ngạc nhiên là mình đã đi được đến hơn 500km trong chuyến đi xa đầu tiên. Còn chuyến đi thú vị nhất chính là khi tôi được thử tốc độ xe của mình ở một địa điểm an toàn và không làm ảnh hưởng đến người khác. Cảm giác khi đạt tốc độ 223km/h thật khó tả, phía trước, mọi vật như “hút” thật nhanh về mình. Tâm lý và sức khoẻ cũng phải ở mức tốt nhất để đảm bảo an toàn. Có lẽ tôi sẽ vẫn còn phải phá kỷ lục này trong tương lai. Tuy nhiên sẽ chỉ thực hiện trong điều kiện an toàn nhất.

Chiếc xe của anh vốn được chăm sóc rất kỹ, nhưng đi đường xa liệu có tránh khỏi những yếu tố khách quan. Đã khi nào anh gặp sự cố với “người yêu” của mình trong những chuyến đi xa?

Dù có chăm sóc kỹ đến cỡ nào đi chăng nữa, máy móc cũng vẫn có vấn đề. Tôi may mắn chưa gặp “sự cố” nào với xe của mình trên đường, nhưng phải xác định chơi xe Châu Âu (Anh quốc) thì cũng phải chuẩn bị tinh thần là ở Việt Nam sẽ không có dịch vụ chăm sóc chính hãng, và nếu có vấn đề gì mà các “thợ” Việt Nam không xử lý được thì sẽ phải mời nhân viên chính hãng từ các nước lân cận sang chữa. Tuy nhiên, trước lúc đi xa, theo tôi, là một người lái xe mô tô an toàn thì bạn hãy luôn kiểm tra xe và các chi tiết một cách cẩn thận nhất.

Trước mỗi chuyến đi, anh thường chuẩn bị cho mình và người yêu những gì?

Việc đầu tiên là kiểm tra tay lái, gương, còi, đèn. Tiếp đến là kiểm tra các loại dầu cho máy, làm mát… Sau đó đến phanh, xích và lốp xe. Sau khi kiểm tra xe, phải biết mình sẽ đi đâu để mặc quần áo cho hợp lý. Bạn không thể đi xe lên Sapa mà chỉ mặc mỗi chiếc áo pull và áo khoác đi môtô. Việc co đầy đủ các loại quần áo, mũ bảo hiểm, giầy và găng dành cho mình cũng là điều rất quan trọng. Hãy đừng coi thường tốc độ, cho dù bạn có đi ở tốc độ 40km/h khi gặp sự cố mà không có những đồ chuyên dụng, bạn cũng có thể bị thương nặng. Vì thế các phụ kiện an toàn cho người đi xe là điều phải có với dân mô tô như chúng tôi.

Trước đây, có phải anh từng để tóc dài? Lý do gì khiến anh cắt tóc?

Trước đây tôi chơi Beatles trong Desire nên cũng thích để tóc dài một chút, hơn nữa tóc tôi xoăn nên để dài cũng hợp. Sau này khi đi làm, tự mình thấy cần một sự nghiêm túc hơn nên cắt đi.

Mái tóc dài liệu có phải là một cách “trang điểm” khiến anh nhìn “bụi” hơn trong các chuyến đi xa?

Điều này chỉ đúng với các tay mô tô cruiser nước ngoài, to cao và đi xe kiểu Harley thì mới có ấn tượng, hơn nữa, bây giờ đi xe đội mũ bảo hiểm che kín đến hàm thì làm sao nhìn thấy tóc nhỉ??? (Cười)

Ngoài những gì khán giả được thấy về một Anh Tuấn trên sân chơi SV96. Thời sinh viên, anh là một người như thế nào?

Thời sinh viên của tôi cực vui, tôi chơi với các bạn của nhiều trường nên có dịp “lang thang” và tìm hiểu về nghành học của các bạn, từ Kinh tế quốc dân, Ngoại ngữ, Tổng hợp, Kiến trúc… đâu tôi cũng có mặt và có lẽ thời gian đó đã tạo cho tôi một sự cởi mở và thân thiện với mọi người để làm công việc như bây giờ.

Niềm vui anh tìm thấy trong những chuyến đi bằng xe máy?

Đó là được thực hiện sở thích riêng của mình. Có lẽ nhiều người nhìn tôi trên truyền hình thì không nghĩ tôi lại đam mê “xe to” đến thế. Người khác nhìn thấy tôi với chiếc xe thì lại cho rằng tôi là “đội đua” hay “tổ lái” (Cười). Thực ra mình chỉ sống và thực hiện niềm đam mê của mình thôi.

Thời gian tới, anh có dự định đi đâu cùng “người yêu” chưa?

Các bạn đang rủ đi Sapa, mà cũng có thể là đi đâu đó xa hơn, Nam tiến chẳng hạn…

Theo Trần Kim Anh (TGĐA)