MC Anh Tuấn không giàu mà chỉ đủ sống

- Có khi nào anh mải mê công việc tổ chức show mà muốn bỏ nghề dẫn chương trình?

- Có đấy, nhưng mới là suy nghĩ trong đầu thôi chứ chưa bao giờ thực hiện (cười). Tôi gắn bó với Đài truyền hình Việt Nam ở vị trí biên tập viên âm nhạc, trong đó có việc dẫn chương trình. Đây là công việc chính của tôi, còn sản xuất âm nhạc chỉ là nghề phụ.

- Anh nghĩ sao về thực trạng thiếu đội ngũ MC chuyên nghiệp ở nước ta?

- Thực tế là như vậy, các trường lớp MC dù bây giờ mọc lên như nấm nhưng không có hệ thống đào tạo cơ bản. Hai khái niệm MC và dẫn chương trình là hoàn toàn khác nhau trên thế giới trong khi ở nước ta, bất cứ ai dẫn chương trình trên sóng truyền hình cũng được gọi là MC. Từ chuyện gọi tên đã sai rồi thì khó có được sự chuyên nghiệp trong nghề này.

Dẫn chương trình ở nước ngoài có cả một ê kíp đằng sau chuẩn bị từ trang phục, make-up đến lời dẫn nên họ chỉ việc nói trước đám đông. Họ phải hiểu và làm chủ hoàn toàn cho chương trình đó. Tất nhiên, sự chuyên nghiệp có cái hay và cái chưa hay. Như ở Đài THVN chẳng hạn, người dẫn chương trình như chúng tôi thường trực tiếp viết lời dẫn nên có thể hiểu vấn đề một cách sâu sắc, còn dẫn chương trình ở nước ngoài, nếu dẫn ở trường quay thì họ chỉ cần nhìn màn hình đọc mà thôi.

- Các ca sĩ, diễn viên, người mẫu đang có xu hướng lấn sân sang lĩnh vực dẫn chương trình, anh nghĩ gì về trào lưu này?

- Đó là việc các Đài truyền hình hoặc các công ty sản xuất chương trình muốn tận dụng sự nổi tiếng của nghệ sĩ để thu hút khán giả. Nhưng chuyện gì cũng có hai mặt, các nghệ sĩ chưa được đào tạo về nghề dẫn, họ chỉ biết hát, diễn nên thường giao lưu với khán giả bằng vài lời trò chuyện ngắn gọn, như vậy chưa đủ làm chủ sân khấu trong vai trò MC. Tôi nghĩ, mỗi một nghệ sĩ sẽ tự lượng được sức mình để nhận lời trở thành MC hay không, nếu họ tự đánh giá sai về mình thì khán giả sẽ thấy được ngay.

- Nếu cứ theo đà này anh có sợ các MC sẽ không còn đất dụng võ?

- Nhiều nghệ sĩ thích công việc này, thậm chí có người còn xin được làm MC, tất nhiên con số này rất ít. Nhiều người làm tốt và ngược lại. Tôi không biết vì lý do gì mà nghệ sĩ lại thích làm truyền hình như thế. Có thể vì họ muốn thử sức, muốn nổi tiếng ở mức rộng hơn, hay cũng có thể các gương mặt MC mới chưa đủ sức thuyết phục để các nhà sản xuất tin tưởng giao cho họ.

Tuy nhiên, nghệ sĩ không thế gắn bó lâu dài với nghề MC, cũng sẽ đến lúc họ phải lựa chọn con đường của họ, hát, diễn hoặc làm MC. Các bạn trẻ làm MC vẫn có rất nhiều cơ hội thể hiện khả năng của mình.

- Ước mơ của anh khi trở thành nhà sản xuất âm nhạc là đưa các nghệ sĩ quốc tế về Việt Nam và đưa nghệ sĩ trong nước ra nước ngoài. Tuy nhiên, anh vẫn chưa làm được việc đưa nghệ sĩ của ta ra thị trường ngoài nước, nguyên nhân là gì?

- Các ca sĩ Việt Nam rất ít người hát tiếng Anh. Hồ Ngọc Hà, Minh Thư, Mỹ Linh, Thu Minh, Thanh Lam… đã hoặc đang thử sức, nhưng dường như họ vẫn chưa đạt được đích đến. Tôi nghĩ, phải làm tốt việc phát triển sự nghiệp ở trong nước trước rồi hãy nghĩ đến việc vượt ra khỏi biên giới hình chữ S. Như các ca sĩ Nhật Bản, Hàn Quốc với làn sóng Jpop và Kpop khi tấn công thị trường ngoài nước đều hát bằng ngôn ngữ của họ, nhưng nếu ca sĩ pop Việt hát bằng tiếng mẹ đẻ ở một nước khác thì tôi tin rằng, khán giả sẽ chỉ thu hẹp trong cộng đồng người Việt.

Tôi chơi với nhạc sĩ Quốc Trung, từng chơi nhạc với anh ấy và rất thích chiều hướng World music của anh Trung. Tôi muốn đưa show Đường xa vạn dặm của anh Trung ra nước ngoài bằng cách tham dự các Festival âm nhạc. Ban tổ chức chấp nhận nhưng tôi lại không tìm được nhà tài trợ ở trong nước. Họ nhìn sự việc dưới con mắt thương mại nên chỉ muốn đầu tư cho các ca sĩ trẻ, hot.

- Năm ngoái anh đã khá thành công trong việc tổ chức đêm nhạc Hennessy, còn năm nay thì sao?

- Thành công lớn nhất của tôi năm ngoái không phải là đêm nhạc Hennessy như bạn nói mà là rock show tại TP HCM khi mời được nhóm nhạc Mỹ đang nổi tiếng My Chemical Romance sang diễn. Năm nay thật tiếc là nhà tài trợ không có tiền nên đành phải bỏ show.

Với Hennessy năm 2008, lần đầu tiên các tên tuổi khá nổi như Shayne Ward, Until June, The D.E.Y đến Việt Nam, khán giả đã có được cơ hội để thưởng thức các phần trình diễn của họ. Còn năm nay sẽ là sự xuất hiện của Brian McFadden (Cựu thành viên của Westlife), Boys Like Girls, Lenka và Paul Freeman.

Khác với năm trước, năm nay, chỉ có 1 nhóm nhạc nhưng 3 nghệ sĩ còn lại đều có ban nhạc riêng, điều này cũng là một khó khăn lớn cho nhóm sản xuất trong việc chuyển đổi ban nhạc diễn ra trong thời gian ngắn nhất để sân khấu không bị “chết”. Trong nhiều show ở nước ngoài, khán giả chấp nhận một cách thoải mái trong những phần thay đổi band và thời gian “chết”, nhưng khán giả Việt Nam rất khó tính. Chỉ cần để sân khấu lặng đi vài phút là không được và thậm chí, cả báo chí cũng kêu ca. Thực sự mô hình này sẽ dễ dàng hơn nếu được tổ chức ở sân vận động.

- Theo anh, thị trường âm nhạc của nước ta có đủ sức lôi kéo các nghệ sĩ nước ngoài sang tổ chức show?

- Tôi biết có nhiều ca sĩ nước ngoài rất muốn sang nước ta trình diễn nhưng khán giả ở mình lại không biết họ là ai. Là một nhà sản xuất show, tôi cũng muốn đưa nhiều nghệ sĩ quốc tế đến với Việt Nam nhưng để thực hiện được điều đó, các nhà tài trợ phải từ bỏ thói quen “vé mời” hay “vé tặng khuyến mãi”, như thế khán giả mới bắt đầu bỏ tiền ra mua vé và nhà tổ chức mới có đủ tiền để thực hiện show.

Tại sao các nước gần chúng ta như Thái Lan, Singapore, Malaysia, Hongkong… lại có nhiều nghệ sĩ quốc tế tổ chức show ở đó trong khi Việt Nam thì không. Đơn giản vì giá show diễn của các nghệ sĩ quốc tế có chút tiếng tăm cũng khoảng 500 ngàn USD. Ai có thể tổ chức được show này khi chỉ có tiền tài trợ? Show diễn ở nước ngoài có rất nhiều nhà tài trợ cùng lúc có phân hạng, trong khi ở nước ta, ai tài trợ cũng muốn mình là tài trợ chính hay tài trợ độc quyền, nếu như họ đủ tiền cho cả show thì không có gì phải bàn nữa.

Ở nước ngoài chỉ bán vé trong một khoảng tiền nhất định nếu là show ở sân vận động, ai vào trước đứng trước, ai vào sau đứng sau. Ngược lại, ở ta nào là vé Vip, vé hạng nhất, vé khán đài, vé gác, vé ngồi, vé đứng… Nhìn chung là nếu muốn thay đổi thói quen thì những nhà sản xuất như chúng tôi sẽ còn rất nhiều việc phải làm và cần sự hỗ trợ của các nhà tài trợ và đặc biệt là khán giả.

- Anh nói sao nếu có người nói anh là mẫu người đàn ông mà nhiều cô gái mơ ước vì anh ngoan hiền (không hút thuốc, ít uống rượu), lại có tiếng tăm, có tiền…?

- Tôi không nghĩ mình đến mức đó đâu. Tôi đã nói nhiều lần với các nhà báo khi phỏng vấn rằng, hãy cho tôi là một người bình thường. Tôi có cái may mắn hơn những người khác là hoạt động trong lĩnh vực truyền hình, được khán giả biết đến. Bạn bè tôi không ít người hơn tôi nhiều thứ, kiếm tiền giỏi hơn, làm ăn thành công hơn, dành nhiều thời gian cho cá nhân hơn… Mỗi người có một điểm mạnh riêng và tôi không nghĩ rằng mình có lợi thế hơn người khác.

Có thể mọi người nhìn vào thì sẽ có ý kiến như bạn nhưng tôi không phải là người đặt tiền lên trên tất cả. Mấy năm nay tôi đã không nhận dẫn các chương trình ở ngoài, bạn bè rủ vào Sài Gòn dẫn event nhưng tôi từ chối. Trước kia, có người gọi điện mời tôi dẫn, câu đầu tiên họ hỏi là bao nhiêu tiền. Tôi không quan tâm đến điều đó, tôi muốn xem kịch bản chương trình như thế nào. Cũng vì từ chối nhiều quá mà mọi người nói tôi kiêu.

- Nhưng đồng tiền bao giờ cũng có ma lực hấp dẫn mà khó ai có thể cưỡng lại?

- Tôi không nghèo khó, tôi kiếm đủ sống. Tôi kỳ vọng ở lĩnh vực kinh doanh và muốn kiếm tiền từ các dự án của công ty tôi. Làm giàu bằng nghề MC cũng tốt nhưng đó không phải là định hướng của tôi.