MC quá hớp?

Đáng nể bởi hiển nhiên vào lúc đưa ra quyết định, Việt Nam hầu như chưa có gì đáp ứng được về mặt cơ sở vật chất, nay thì đã hườm hườm có đủ (dù sân bay Cam Ranh thì vẫn nhỏ xíu xiu, chưa thấy thay đổi gì!). Đáng nể bởi hiển nhiên cuộc thi đã đáp ứng được nhiều mặt về tuyên truyền, quảng bá cho đất nước, một dịp cho thế giới biết nhiều hơn về Việt Nam.

Chúng ta làm được cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ ở Việt Nam không? Xin thưa là đang làm và có thể làm được. Tuy nhiên, loại trừ mặt cơ sở vật chất, chỉ thiên về trình độ tổ chức thì một vài show xem được trong cuộc thi hoa hậu này đã cho thấy dường như có một sự quá hớp về khả năng, đặc biệt là khả năng tổ chức sự kiện (đạo diễn, biên tập âm nhạc, thiết kế sân khấu...). Nổi bật và bị chê bai nhiều nhất vẫn là các MC (*).

Hầu hết các MC của chúng ta đều có khả năng nói năng lưu loát nhưng nền kiến thức sâu rộng, sự lịch lãm, duyên dáng, bản lĩnh ứng biến sân khấu... là những điều mà đa số đều thiếu. Lẽ ra khi đã có điểm nổi trội và quyết tâm dấn thân vào nghề, họ nên tự đầu tư cho việc học hành, trang bị thêm để ngày càng giỏi giang thì lại lo “bay sô” quá nhiều và tự hài lòng với mình.

Những chương trình lớn như trên chỉ càng bộc lộ các điểm yếu và thiếu chuyên nghiệp của các MC quốc nội. Đã vậy, người ta lại không mời những MC hàng đầu khiến những hạt sạn to đùng cứ nhô lên... đâm chọt vào mắt người xem, vừa ngồi vừa rên rỉ cho thể diện quốc gia đang bị phô ra thè lè trước mắt bao người đẹp quốc tế và bầu đoàn tổ chức (nhất là với người xem trên khắp thế giới). Buổi diễn ở Hội An là một ví dụ, khi chọn người nam phiên dịch có một thứ Anh ngữ quá kém. Anh này hay “pha” thêm một số âm “Z, X” đáng kể nhưng không đúng chỗ, hệt như người miền Nam nói... tiếng Bắc (?). Mỗi lần nghe anh nói câu “Ladies and Gentlemen...” là muốn... đổ mồ hôi hột!

Có những lý do về chủ quan và về khách quan để những gì diễn ra trước mắt chúng ta không được như ý. Theo tôi, với cuộc trình diễn vừa qua của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008 ở Việt Nam, những lý do về chủ quan nhiều hơn, mà lẽ ra chúng ta hoàn toàn có thể khắc phục. Bởi nhân tài của chúng ta có rất nhiều và hoàn toàn không tệ như thế!