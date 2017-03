MC Quỳnh Hương và ‘An nhiên mà sống’

Chưa ra mắt đã có 1.000 quyển đặt hàng An nhiên mà sống là tập hợp gần 50 bài tản mạn MC Quỳnh Hương từng chia sẻ với các thành viên trên trang Quynh Huong Le Do của chị trong suốt hai năm qua. “27-9 sách mới ra mắt nhưng đến hôm nay đặt hàng mua sách trực tiếp trên trang của nhà xuất bản Trẻ - đơn vị ấn hành tác phẩm - và trực tiếp trên trang mình đã lên đến hơn 1.000 quyển rồi. Hầu hết các đơn đặt hàng đó đều yêu cầu tôi phải viết vài chữ lên đó cho họ. Tôi cảm nhận được sự yêu mến của người đặt sách dành cho mình, nhưng tôi không ngây thơ đến độ ảo tưởng rằng đó là do tôi nổi tiếng mà họ... ái mộ (cười). Đơn giản, tôi hiểu họ cũng thấy, giữa họ và tôi có mối dây đồng cảm về mặt cảm xúc. Mà những người đồng hội đồng thuyền, nói ra dễ lắng nghe dễ cảm thông dễ tin tưởng thấu hiểu nhau lắm”, MC Quỳnh Hương chia sẻ.