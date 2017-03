MC Thảo Vân: “Có con tôi, con anh cũng thiệt thòi nhiều…”

Giai đoạn đầu của hôn nhân, dường như người trong cuộc thường gặp rất nhiều khó khăn. Sau khi kết hôn, chị đưa ra kết luận thế nào về hôn nhân, về sự ràng buộc lẫn nhau?

Thực ra tôi mới kết hôn được năm năm, chưa phải dài để có thể đưa ra những đúc kết, kinh nghiệm. Tôi chỉ cảm thấy hôn nhân là một môn nghệ thuật khó nhất trong các môn và bạn phải xác định dù ít hay nhiều sẽ không tự do như khi còn độc thân. Tình trạng mất tự do này do hôn nhân đòi hỏi phải thế và do chính bạn, với tư cách một người đã có gia đình, muốn thế!

Khi chị quyết định lập gia đình, nhiều người phản đối vì chị kết hôn với người đàn ông đã có một lần vợ và con riêng. Ý kiến đó có từng làm cho suy nghĩ của chị lung lay?

Có chứ, tôi phải suy nghĩ nhiều vì rõ ràng tôi sẽ có một cuộc hôn nhân không như tôi vẫn nghĩ. Nhưng lúc đó tôi nghĩ vậy thôi chứ mọi việc để tiến tới hôn nhân vẫn diễn ra bình thường. Tôi không mê tín nhưng tôi nghĩ cuộc đời mỗi người đều có số. Nhiều người bảo anh ấy đã từng ly hôn, liệu tôi có tránh được điều đó không? Tôi chỉ nghĩ anh ấy ly hôn vì có lẽ họ có nhiều điểm không giải quyết được chứ không phải họ không tốt, biết đâu mình sẽ may mắn hơn. Còn chỉ vì đã từng ly hôn mà không lấy được ai nữa thì biết bao người chết à!

Nhưng theo cái nhìn của nhiều người, lúc đó chị cũng lớn tuổi và cần lập gia đình để bố mẹ đỡ lo lắng.

(Cười lớn). Lần đầu tiên tôi nghĩ đến chuyện này đấy. Tôi lấy chồng muộn vì thích thế và chưa từng băn khoăn bởi chuyện sớm, muộn bao giờ. Gia đình tôn trọng tôi và chưa bao giờ lo lắng vì tôi lấy chồng muộn. Tôi lấy chồng chỉ đơn giản là gặp người mà tôi thấy lấy được thôi.

Trước nay người ta thường cho rằng kết hôn muộn quá cũng không hay. Vậy qua kinh nghiệm của chị, kết hôn ngoài tuổi ba mươi có gì thú vị?

Tôi không biết người khác thế nào chứ tôi thấy mình rất đúng đắn khi lấy chồng muộn. Tôi đã kéo dài được khoảng tự do khá lâu để làm nhiều việc tôi thích. Nếu lập gia đình, chắc chắn mọi thứ sẽ bị ảnh hưởng. Hơn nữa, điều quan trọng là tôi thấy mình đối mặt với các vấn đề của hôn nhân một cách bình tĩnh, già dặn hơn. Có lẽ nhờ đó mà tránh được nhiều điều đáng tiếc hơn chăng?

Lấy một người đàn ông đã có con riêng, chị có gặp khó khăn trong việc san sẻ tình cảm giữa bố của bé với bé và chị?

Có chứ, nhiều lúc cũng giằng xé lắm. Tôi nghĩ chỉ ai cùng hoàn cảnh mới hiểu hết điều này. Con anh ấy hiện nay đang sống cùng mẹ, chúng tôi chỉ gặp cháu vào cuối tuần.

Lúc mới kết hôn, suy nghĩ và tình cảm đối với con chồng của chị sẽ khác. Còn khi đã sinh con, chị có suy nghĩ và hành động khác?

Đúng là khác nhiều. Vì có con, có những điều tôi hiểu hơn nên dành cho cháu sự thông cảm và quan tâm nhiều hơn. Nhưng cũng vì có con của tôi nên con anh ấy cũng thiệt thòi nhiều do tôi không thể dành cho cháu thời gian và mọi thứ như trước kia. Tôi thấy mình thật sự chưa làm tốt được việc này, nhưng dù có cố, nhiều khi tự nhiên nó cứ thế. Đây là điều làm tôi cảm thấy áy náy nhất và thương cháu nhất. Có lẽ đây cũng là thiệt thòi của tất cả các đứa trẻ có bố mẹ chia ly.

Cứ từ hoàn cảnh của gia đình tôi, tôi thấy dù bố mẹ đẻ của cháu, dù tôi với tư cách mẹ kế của cháu hay ông bà, gia đình có dành cho cháu bao nhiêu sự quan tâm, chăm sóc chăng nữa cũng không thể bù đắp cho cháu sự thiếu hụt vị trí, vai trò người bố trong cuộc sống được.

Vậy chị có phải luôn lựa chọn những cách sống, cách cư xử sao cho đúng mực, không làm ai bị tổn thương, ngay cả với chồng?

Đương nhiên tôi phải cố gắng để được như thế, nhưng rõ ràng không dễ chút nào. Nhiều lúc dù vô tình nhưng vẫn có hiểu lầm này, khác, cũng mệt mỏi lắm, quá nhiều mối quan hệ, toàn nhạy cảm cả. Nhưng suy cho cùng, tôi nghĩ mọi việc đều có thể giải quyết nếu mình thật sự có tâm và có tinh thần xây vào chứ không phải phá đi.

Có bao giờ chị thấy mình thiệt thòi, bởi người phải hy sinh nhiều nhất vẫn là chị?

Có nhiều lúc cũng chạnh lòng, ước giá như chỉ có mình và anh ấy. Nhưng rồi phút ấy cũng qua đi vì mình vẫn đang sống trong thực tế không thay đổi và đây là những gì mình chọn. Vì vậy, tốt nhất chẳng nên tiếc nuối gì nhiều mà nghĩ làm sao để vui hơn, để mọi thứ tốt hơn.

Từ ngày chia tay Gặp nhau cuối tuần, chị có gặp khó khăn trong việc làm quen với một cuộc sống không ồn ào như trước?

Không, vì khi Gặp nhau cuối tuần đang ở đỉnh cao, cuộc sống của tôi vẫn thế. Tôi chưa từng để Gặp nhau cuối tuần làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Có chăng hồi ấy tôi “bị” quấy rầy nhiều hơn bây giờ một chút, vậy thôi.

Nhìn vợ chồng chị, người ta có cảm giác chị thông minh, hoạt ngôn hơn chồng. Phụ nữ như vậy thường thiệt thòi và vất vả. Hơn nữa, họ cũng phải chủ động nắm giữ hạnh phúc…

Đúng là tôi hoạt ngôn hơn chồng. Mẹ chồng tôi lúc nào cũng than phiền là con trai bà độn khẩu (cười). Thế nên chúng tôi mới ở được với nhau, chứ anh ấy cũng như tôi thì chết! Còn việc nắm giữ hạnh phúc gia đình, tôi thấy không liên quan gì đến chuyện hoạt ngôn, vì người nói ít cũng phải rất cố gắng.

Đọc blog của chị, thấy chị hay than về việc kinh tế xuống, thu nhập giảm. Đối với chị, tài chính chiếm bao nhiêu phần trăm của hạnh phúc?

Không, hình như không phải lúc nào tôi cũng than phiền. Tôi nhớ là mình chỉ viết ít về việc này, thậm chí còn ghi rõ “Một phút buồn”. Chuyện cơm, áo, gạo, tiền ai cũng phải lo lắng, có điều nói ra hay không thôi.

Tài chính đóng vai trò quan trọng vì có rất nhiều điều thuộc về lĩnh vực tình cảm rõ ràng phải thể hiện bằng tài chính chứ không nói suông được. Tôi cố gắng để không phải lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tài chính nhưng rất coi trọng giá trị của nó.

Phụ nữ hiện đại tiêu biểu cần có căn hộ cao cấp, visa card, xe hơi, vị trí công việc cao… Chị thấy mình đã đạt được những gì? Chị có sốt ruột với những gì người khác đang có không?

Tôi chưa có cái gì thuộc về những tiêu chuẩn bạn vừa nêu nên chưa bao giờ là người tiêu biểu cả. Vì thế, tôi luôn nhìn những phụ nữ khác một cách rất ngưỡng mộ. Nhưng tôi không sốt ruột vì tôi thấy rất hạnh phúc với những gì đang có.

Trong cuộc đời chị, nỗi đau nào khó vượt qua nhất?

Mẹ tôi qua đời và một vài chuyện bị hiểu lầm.

Có thể hình dung công việc hiện tại ccủa chị thế nào?

Hàng ngày tôi đi làm ở đại học Quốc gia Hà Nội. Buổi tối và ngày nghỉ nếu có show, tôi đi làm MC. Nếu không, tôi dành toàn bộ thời gian cho chồng con như mọi phụ nữ khác.