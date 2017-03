MC Thảo Vân: "Tôi và Công Lý đã chia tay hơn 1 năm"

Không có người thứ ba



Chuyện xuất phát từ buổi họp báo ra mắt bộ phim hài kịch “Tiến tùng, túng tiền” của diễn viên Công Lý hôm 10/9 tại Hà Nội ở vai trò đạo diễn. Trong lúc nói chuyện, có một cô gái còn khá trẻ đứng bên cạnh chờ Công Lý. Biết Công Lý luôn kiệm lời khi hỏi về chuyện riêng, nhưng vì hiếm khi thấy anh đi cùng phụ nữ khác mà không phải là vợ, nhiều phóng viên đã tranh thủ hỏi có hay không việc giữa anh và MC Thảo Vân đã chia tay nhau như lời đồn?

MC Thảo Vân không né tránh chuyện hôn nhân tan vỡ như chồng cũ của cô, diễn viên Công Lý.

Không từ chối cũng không khẳng định, Công Lý chỉ nói duy nhất một câu: “Đó là chuyện riêng, tôi xin phép không trả lời vấn đề này”.



Giải thích về cô gái đứng chờ anh ở bên cạnh có phải là “người mới” không, Công Lý đã thẳng tưng: “Không, đó là khách do nhà sản xuất mời đến thôi”.



Tuy nhiên, trái với sự né tránh của Công Lý, MC Thảo Vân lại khẳng định thông tin họ chia tay nhau từ hơn một năm nay là có thật.



Chị cho biết: “Chuyện xảy ra giữa chúng tôi cũng lâu rồi và tôi cũng đã lấy lại được cân bằng cho mình nên không muốn nhắc lại nữa. Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi chúng tôi chia tay, việc này mới được nói công khai trên mặt báo. Từ hôm đó đến giờ, tôi nhận được khá nhiều cuộc điện thoại hỏi về chuyện này khiến tôi rất mệt mỏi. Tôi hiểu là báo chí luôn quan tâm đến nghệ sĩ và là người của công chúng thì không thể tránh được việc bị mổ xẻ chuyện riêng, nhưng đợi thời gian qua đi, một lúc nào đó, tôi sẽ nói về chuyện này một cách thẳng thắn và rõ ràng”.

Thảo Vân - Công Lý ngày còn hạnh phúc bên nhau.

Khi được hỏi, nguyên nhân tan vỡ của gia đình chị có phải xuất phát từ người thứ ba không? MC Thảo Vân phủ nhận: “Không phải do người thứ ba. Chuyện của chúng tôi tan vỡ là do nhiều nguyên nhân và nó liên quan đến nhiều người chứ không phải là một lý do cụ thể và cũng chỉ người trong cuộc mới hiểu được”.

Ngay khi thông tin về bài báo “Công Lý từ chối nói về chuyện chia tay Thảo Vân”, một người bạn của anh cho biết, Công Lý đang rất đau đầu về chuyện này bởi từ trước đến nay, “cô Đẩu” (vai diễn của Công Lý trong chương trình Gặp nhau cuối năm trên truyền hình) luôn né tránh đưa chuyện riêng lên báo chí.



Diễn viên Trần Bình Trọng trong vai trò nhà sản xuất phim hài “Tiến tùng, túng tiền” đã “đính chính” lại thông tin trên một tờ báo nói rằng MC Thảo Vân cũng có mặt trong buổi họp báo nêu trên, nhưng không phải đi bằng cửa sau và Thảo Vân cũng không có ý định thăm dò về bạn gái của Công Lý như tờ báo đó nói. “Sự thật là hôm đó Thảo Vân đến rạp để xem phim. Tôi nhìn thấy cô ấy thì mời vào để chứng kiến buổi ra mắt phim. Lúc đó chương trình đã diễn ra rồi nên cô ấy vào một cách nhẹ nhàng chứ không phải như cách nói của tờ báo đó, dễ khiến người khác hiểu nhầm là cô vào một cách lén lút”, Bình Trọng nói.

Hạnh phúc là điều không ai nói khôn được

Trước đó, dù không có câu trả lời khẳng định từ người trong cuộc nhưng trong những lần trả lời báo chí hay trên blog cá nhân, MC Thảo Vân cũng khiến nhiều người băn khoăn, tự tìm được câu trả lời bởi chị không còn nói về cuộc hôn nhân của mình với gam màu hồng như những ngày đầu, mà thay vào đó là những tâm tư, nỗi lòng của một người phụ nữ phải chèo lái con thuyền gia đình vốn mang nhiều sắc thái và chông gai từ đầu.

Thảo Vân và cậu con trai chị có với Công Lý.

Công Lý và MC Thảo Vân chính thức đến với nhau từ tháng 12/2004 khi Công Lý đã có một đời vợ và một cô con gái. Họ gặp nhau từ chương trình Gặp nhau cuối tuần, khi ấy Thảo Vân được mời làm MC.



Sau khi chia tay người vợ đầu tiên, Công Lý đã từng tâm sự rằng, nhờ có những chia sẻ của Thảo Vân đã giúp anh lấy lại được cân bằng, gắn bó hơn và rồi họ quyết định đi đến hôn nhân. Nhiều người mừng cho họ nhưng cũng có không ít người lo ngại cho Thảo Vân khi gắn bó với một người đã có một đời vợ. Vốn là người phụ nữ của gia đình, sâu sắc và tình cảm, Thảo Vân đã khiến “người độn ngôn” Công Lý cũng đã không ít lần phải bày tỏ tình cảm, ngợi ca vợ trên báo, trừ cái tật... nói nhiều của vợ.



Còn với Thảo Vân, chị nhận thức được đằng sau cái vẻ xù sì, thô ráp của chồng là một tâm gỗ đẹp và chỉ chán mỗi cái tật... nói ít của anh.



Một nghệ sĩ hài nổi tiếng cũng là bạn diễn của Công Lý chia sẻ: Nghệ sĩ hay người bình thường thì cũng khó tránh được những lúc “cơm không lành canh không ngọt” nên không thể bình luận hay đánh giá được. “Đèn nhà ai nấy rạng” thôi, chứ đánh giá họ biết đâu ngày mai mình cũng lại rơi vào tình cảnh ấy. Tôi hay nói phương châm sống của tôi mà vợ tôi không mấy thích thú là “vợ chồng sống với nhau ngày nào biết ngày ấy”.



Hạnh phúc gia đình là điều không ai có thể nói khôn được, cũng không thể chắc chắn được. Nhìn bên ngoài hạnh phúc nhưng có khi bên trong lại không phải vậy. Thế nên còn ở với nhau ngày nào thì hãy hết mình và có trách nhiệm với nhau để ngày mai nếu có chia tay thì không phải hối tiếc.

