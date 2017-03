MC truyền hình diện bikini câu khách dịp Euro

Vòng chung kết Euro 2012 khởi động từ 8/6. Các đài truyền hình lớn của Trung Quốc tìm mọi cách để "bữa tiệc Euro" 4 năm một lần này được dàn dựng thật hoành tráng. Kênh thể thao Đài truyền hình Quảng Đông đưa hẳn người dẫn chương trình mặc bikini nóng bỏng lên sóng trong bản tin Thời tiết Euro.

Dẫn chương trình mặc bikini đưa tin thời tiết dịp Euro. Ảnh: Yangcheng.

Mặc dù hình thức thể hiện được coi là táo bạo, các lãnh đạo Đài Quảng Đông lại tỏ thái độ ngần ngại khi được hỏi về sự đổi mới này. Tờ Yangcheng đã liên hệ với những người phụ trách chương trình, song hầu hết đều tỏ thái độ lấp lửng: “Rất nhạy cảm, không tiện nói”, còn tổng chỉ đạo sản xuất nhận được điện thoại của nhà báo càng lạnh nhạt, lấy lý do “đang nghỉ ngơi, không tiện trả lời” để gác máy.

Tuy nhiên, đồng nghiệp thực hiện Euro của các đài khác và khán giả đều rất xôn xao và có nhiều ý kiến trái chiều về chiêu sáng tạo của đài Quảng Đông.

Cũng theo tờ Yangcheng, hầu hết người làm thể thao đều tỏ ra rất hứng thú với chiêu bikini của Đài Quảng Đông. Một số người cho đăng thông tin này lên trang cá nhân, hô hào đồng nghiệp cùng xem. Phó chỉ đạo sản xuất kênh thể thao Đài Thâm Quyến hài hước hơn: “Tôi nghĩ chi bằng nên mời Can Lộ Lộ” (Can Lộ Lộ là người mẫu chuyên ăn mặc hở hang, táo bạo tại các sự kiện quảng bá). Bên cạnh đó, cũng có nhà báo ở Đài truyền hình Bắc Kinh tỏ ra lo âu: “Đài Quảng Đông đã đến thế, vậy chúng ta còn đâu khán giả nữa!”.

Dẫn chương trình trong trang phục nóng bỏng. Ảnh: Yangcheng.

Người xem truyền hình Trung Quốc cũng có hai luồng ý kiến. Những người phản đối cho rằng, chương trình này ảnh hưởng xấu tới trẻ nhỏ, truyền hình Quảng Đông đang biến việc xem thể thao thành “xem da thịt”... Tuy nhiên, cũng rất nhiều khán giả nhận định, đây là một “tiến bộ lớn”, giúp chương trình thể thao thoát khỏi sự cứng nhắc lâu nay, đồng thời có tác dụng "làm tỉnh ngủ" bạn xem đài.

Từ đầu mùa hè tới nay, truyền hình Hoa ngữ xuất hiện không ít chiêu sử dụng mỹ nữ mặc bikini để tăng độ “tươi mát” cho các trương trình. Trong gameshow Battle of the senses của TVB mới đây, diễn viên Tằng Chí Vỹ cùng một dàn sao nữ nóng bỏng mặc bikini đã bày ra đủ trò vui chơi bên bể bơi. Tháng trước, một nữ diễn viên Đài Loan cởi đồ ngay trên truyền hình tới mức chỉ còn lại mảnh bikini trong show Khang Hy đến rồi do Từ Hy Đệ làm MC. Gây sốc nhất vẫn là Lưu Vũ Hân trong chưong trình của đài Hồ Nam. Nữ diễn viên của Bộ bộ kinh tâm đã có màn cởi đồ thay bikini dưới nước gây nên làn sóng phản đối dữ dội.

Theo Huệ Nguyễn (VNE)