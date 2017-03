MC truyền hình nude hoàn toàn

Không chỉ dừng lại ở đó, gần đây nhất, chương trình lại tiếp tục thay đổi cả tên gọi lẫn nội dung nhằm thu hút thêm thật nhiều khán giả cũng như tăng độ “hot” cho chương trình. Với tên gọi mới “Let’s Go to the Spa More!”, khán giả bị sốc bởi người dẫn chương trình là một ngôi sao phim khiêu dâm và xuất hiện trong trạng thái nude hoàn toàn.



Mặc dù phát sóng vào buổi tối muộn, nhưng nhiều người vẫn phàn nàn cảnh quay trong chương trình “quá nóng” và mang tính “khiêu khích”.



Theo Hà Hiền (DC, Bee.net)