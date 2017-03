"Mẹ Âu Cơ" trong góc nhìn của Bùi Đức

Cuộc triển lãm gần đây nhất “ The touch Vietnam to Singapore" diễn ra từ ngày 2/9/2007 do Công ty TNHH Pacis và Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore tổ chức. Trong cuộc triển lãm này, hoạ sĩ đã được gặp Phu nhân của Thủ tướng Singapore, bà cũng là Giám đốc điều hành quỹ Tài chính Temasek Hoding, bà Ho Ching. Phu nhân đã đánh giá cao tài năng của người hoạ sĩ trẻ, đại diện cho hội hoạ sơn mài đương đại của miền Bắc.

Và lần này, hoạ sĩ lại trở lại với ngưòi yêu tranh Hà Nội bằng mộc cuộc triển lãm mang tên Mẹ Âu Cơ- Mỗi tác phẩm là một vẻ đẹp nhưng là vẻ đẹp hiện đại hướng về cội nguồn trong cảm hứng từ truyền thuyết mẹ Âu Cơ.

Hầu hết các tác phẩm trưng bày tại cuộc triển lãm sẽ diễn ra từ 9-23/9/2010 là kết quả của những chuyến đi đến khắp mọi miền phía Bắc Tổ quốc. Hình ảnh người phụ nữ vùng cao với ánh mắt hoang dã pha chút dụt dè đã ghi đậm thành dấu ấn đối với Bùi Đức. Bằng ngôn ngữ hội hoạ anh đã ghi lại những gì anh nghe được, cảm được từ những đôi mắt ấy. Có thể là đau khổ có thể là hạnh phúc. Qua các gương mặt ấy, ánh mắt ấy hoạ sĩ muốn truyền tải những suy tư cảm xúc những niềm vui nỗi buồn của nhiều thế hệ phụ nữ. Cái nhìn vượt thời gian có khi trở về với cội nguồn có khi hướng tới một tương lai tươi sáng và tốt đẹp hơn. Người xem còn bắt gặp những hình ảnh khi thì một thiếu nữ trẻ Hà Nội e ấp duyên dáng khi thì một thiếu nữ rất cá tính. Những người con gái Hà Nội, nơi mà hoạ sĩ đã được sinh ra và lớn lên.

Hoạ sĩ Bùi Đức thấm nhuần một nỗi đam mê mạnh mẽ đối với hội hoạ, đặc biệt là nghệ thuật tranh sơn mài. Hoạ sĩ đã thử nghiệm nhiều chất liệu và kỹ thuật mới trong một thời gian dài. Kết quả thể hiện qua những tác phẩm gần đây thật đáng kinh ngạc, làm phong phú thêm cho dòng hội hoạ sơn mài của Việt Nam.

Các chủ đề trong tranh của Bùi Đức thường rất đơn giản, đơn sơ và mộc mạc nhưng chứa đựng những tâm hồn lớn, tâm hồn của người Việt, nó được chắt chiu từ những hình ảnh rất thực tế, gần gũi với cuộc sống đời thường.

Theo Phú Duy (ANTĐ)