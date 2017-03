“Megamind” tiếp tục thống lĩnh doanh thu phòng vé

Như vậy, sau hai tuần công chiếu, bộ phim với sự tham gia lồng tiếng của hàng loạt ngôi sao Hollywood như: Brad Pitt, Ben Stiller, Justin Long, Will Ferrell, Tina Fey… đã thu được gần 90 triệu USD.









Top 10 phim đạt doanh thu cao tại Bắc Mỹ tuần qua:

Theo P.Thi (TNO)



Đứng vị trí thứ hai tại bảng xếp hạng này là bộ phim hành động hồi hộp của hãng 20th Century Fox - Unstoppable, với sự tham gia diễn xuất của ngôi sao da màu Denzel Washington và diễn viên trẻ Chris Pine. Sau ba ngày cuối tuần công chiếu, bộ phim này đã thu về 23,5 triệu USD. Bộ phim dựa theo một sự kiện có thật xảy ra tại Ohio (Mỹ) vào năm 2001 liên quan đến tàu lửa.Due Date, á quân của hai tuần trước, tuần qua tụt xuống vị trí thứ ba với 15,5 triệu USD. Bộ phim của Warner Bros., do Robert Downey Jr. và Zach Galifianakis đóng vai chính, đã kiếm được tổng cộng 59 triệu USD sau hai tuần ra rạp.Trong số những bộ phim mới phát hành cuối tuần qua, Skyline xếp ở vị trí thứ tư với gần 12 triệu USD tiền vé. Bộ phim của hãng Universal Pictures kể về những sinh vật ngoài trái đất xâm chiếm và phá hủy thành phố Los Angeles (Mỹ). Và Morning Glory, một bộ phim của Paramount với sự tham gia diễn xuất của Rachel McAdams, Harrison Ford và Diane Keaton xếp vị trí thứ năm với gần 10 triệu USD.Các phim còn lại gồm: For Colored Girls, Red, Paranormal Activity 2, Saw 3-D, Jackass 3-D đều tụt hạng so với hai tuần trước nhưng vẫn trụ vững trong top 10 phim đạt doanh thu cao tại Bắc Mỹ tuần qua.Tuần qua, có ba phim bị loại khỏi bảng xếp hạng này là: Hereafter, Secretariat và The Social Network.Cuối tuần này, Harry Potter and the Deathly Hallows phần 1 sẽ ra mắt khán giả, hứa hẹn một sự bùng nổ tại các rạp chiếu ở khu vực Bắc Mỹ và trên toàn thế giới.1. Megamind - 30 triệu USD2. Unstoppable - 23,5 triệu USD3. Due Date - 15,5 triệu USD4. Skyline - 11,7 triệu USD5. Morning Glory - 9,6 triệu USD6. For Colored Girls - 6,75 triệu USD7. Red - 5,1 triệu USD8. Paranormal Activity 2 - 3 triệu USD9. Saw 3-D - 2,75 triệu USD10. Jackass 3-D - 2,3 triệu USD