Megan Fox "săn" người tình lý tưởng

Ngôi sao 23 tuổi này nói: "Những anh chàng trong sách hài rất lịch sự và tốt bụng. Tôi thích họ, có thể bởi tôi cũng là một người “lập dị"...".

Simon Pegg, bạn diễn của Megan trong phim "How to Lose Friends and Alienate People", cũng kể lại: “Một hôm chúng tôi nghỉ sớm và đi đến một quán bar. Tôi và Megan ngồi ở bàn góc trong cùng và nói chuyện rất vui vẻ. Cô ấy rất sắc sảo và hơi khác người một chút. Tôi gọi cô ấy là "Nữ hoàng lập dị" - người lập dị đẹp nhất mà tôi từng gặp".

Bạn trai hiện tại của Megan là nam diễn viên Brian Austin Green. Tình yêu của họ được thử thách qua nhiều lần "hợp - tan". Hai người hẹn hò từ năm 2004 và đã đính hôn hồi năm 2006, từng lên kế hoạch cho một đám cưới nhỏ lãng mạn, nhưng tháng 2/2009, họ quyết định chia tay.

Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 5 tháng sau, người ta lại thấy cặp đôi này quấn quýt bên nhau. Mới đây, nữ diễn viên gợi cảm này đã mua một chiếc ô tô thể thao tặng bạn trai để bày tỏ tình yêu của mình.

Theo HOÀI PHƯƠNG

(báo Thanh Tra/NewsOfTheWorld)