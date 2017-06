Mel B - hát hay, nói giỏi

Việc Mel B đảm trách vai trò MC cho chương trình chung kết và trao giải cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008, diễn ra ngày 14-7 tại Nhà hát Crown Convention (Nha Trang- Khánh Hòa) khiến không ít khán giả yêu nhạc VN hào hứng và chờ đợi.

Phong cách đầy cá tính

Ban nhạc gồm 5 cô gái xinh đẹp đến từ Anh Quốc Spice Girls đã làm điên đảo thị trường âm nhạc cuối những năm 90 của thế kỷ trước. Thậm chí với những nhà chuyên môn, những cô gái “gia vị” này đã làm nên hiện tượng trong lịch sử những ban nhạc nữ trên thị trường âm nhạc thế giới. Thành công đó đã giúp 5 thành viên của ban nhạc, trong đó có Melanie Brown (thường được gọi với tên thân mật là Mel B) nổi tiếng khắp thế giới.

Thông tin về những cô gái này (kể cả chuyện ca hát lẫn chuyện riêng tư) được truyền tải trên mạng còn nhiều hơn cả những thông tin chính thống. Là một cô gái nổi bật với phong cách đầy cá tính và quan điểm thẳng thắn trong nhóm nhạc Spice Girls, Mel B trở thành nhân vật có ảnh hưởng lớn đến nhiều khán giả yêu nhạc, đặc biệt là khán giả trẻ trên thế giới. Đó chính là lý do, việc Mel B đến VN, dù không phải để biểu diễn, vẫn tạo nên một sức hấp dẫn lớn.

Thật ra, việc ca sĩ Mel B được tín nhiệm làm người dẫn chương trình cho đấu trường sắc đẹp Hoàn vũ 2008, cùng với người dẫn chương trình nổi tiếng Jerry, cũng là điều dễ hiểu. Một năm sau khi 5 cô gái trong nhóm Spice Girls đường ai nấy đi, khán giả thấy Mel B xuất hiện với vai trò người dẫn chương trình trong một chương trình rất ăn khách của Mỹ This is my moment trên ITV1 và một chương trình về phim tài liệu mang tên Voodoo Princess trên channel 4 (Mỹ).

Sự thẳng thắn, tự tin và khá hài hước của Mel B đã chinh phục không ít khán giả truyền hình. Và đó chính là lý do cô trở thành MC cho các chương trình nổi tiếng: Top of the Pops, Party in the park, The all star animal awards,... Tất cả những thành công đó đã mang về cho Mel B hợp đồng làm người dẫn chương trình Access Hollywood với tên gọi Dancing with the stars (bắt đầu từ mùa giải thứ 5). Quả thật, tài năng làm chủ chương trình của Mel B đã được khai thác triệt để.

Cô nhận được khá nhiều lời khen ngợi từ phía khán giả. Mel B tạo ấn tượng tốt đẹp cả với vị giám khảo nổi tiếng khó tính của American Idol: Simon Cowell. Simon mời cô làm giám khảo cho chương trình The X Factor (tìm kiếm ngôi sao âm nhạc trên truyền hình Anh, một phiên bản của Pop Idol) bởi theo Simon: “Cô gái da màu này rất phù hợp với vị trí người cầm cân nảy mực trong The X Factor. Cô ấy là ứng cử viên lý tưởng nhất”.

Không gắp may ở lĩnh vực sở trường

Dẫu vậy, do cá tính thẳng thắn, Mel B không ít lần lỡ lời khiến khán giả phật ý. Những lần như vậy, Mel B phải tổ chức những đợt từ thiện để làm dịu cơn nóng giận của người hâm mộ chỉ vì những lời tuyên bố không hay của mình.

Là người yêu thích và có tâm huyết với sự nghiệp âm nhạc nên khi Spice Girls tan rã, Mel B vẫn tiếp tục con đường ca hát của mình. Thế nhưng, nếu ở những lĩnh vực khác, Mel B gặt hái được nhiều thành công ngoài mong đợi thì ở lĩnh vực sở trường, Mel B lại không gặp may mắn như nhiều đồng nghiệp khác. Để dọn đường cho sự nghiệp solo của mình, Mel B đã khôn ngoan khi biết kết hợp mình với nhiều giọng ca khác.

Với danh tiếng sẵn có, Mel B đã gặt hái những thành tựu nhất định trên con đường hát solo của mình. Trong đó, phải kể đến các single như I want you back (ca khúc chính trong phim Why do fools fall in love), kết hợp cùng Missy Elliott. Single này tiêu thụ hơn 80.000 bản trong tuần lễ đầu tiên ra mắt. Single Word up (do Timberland sản xuất) cùng với chồng cũ, Jimmy Gulzar vừa trình làng đã chiếm vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng âm nhạc Anh và sau đó tiến dần lên top đầu.

Thành công đó là cơ sở để Mel B quyết định phát hành album solo đầu tay mang tên Number 1 hit (tập hợp những ca khúc ăn khách) vào năm 1998. Mel đã rất “sốc” vì album đã không tạo được ấn tượng gì, cả về doanh số bán đĩa lẫn vị trí trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Mãi đến năm 2005, cô mới phát hành tiếp album solo thứ 2 Hot, nhưng album này vẫn không có ca khúc hit nào trên bảng xếp hạng.

Không nản chí, Mel B tiếp tục cho ra đời album vol 3, dự kiến sẽ phát hành vào cuối năm nay. “Nó gồm những ca khúc mang phong cách trộn lẫn pop với R&B. Nội dung các ca khúc đề cập đến những điều tốt nhất mà tôi đã làm, những nơi tôi đã đến, những người mà tôi biết” - cô nói. Mel B còn tiết lộ, cô đã thu âm xong 10 ca khúc và chuẩn bị thực hiện dự án hợp tác cùng Janet Jackson và Missy Elliott trong năm nay. Mel B đặt rất nhiều kỳ vọng vào album này: “ goài một số ca khúc của tôi, những ca khúc còn lại đều do những tác giả nổi tiếng viết”.