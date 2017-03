Melanie Moore hào hứng khi đến Việt Nam

Quán quân So You Think You Can Dance (SYTYCD) Mỹ năm 2011 Melanie Moore vừa đặt chân đến Việt Nam vào 11 giờ trưa hôm nay (9.10).





Melanie Moore nở nụ cười rạng rỡ quen thuộc khi gặp các đối tác và khán giả hâm mộ tại Việt Nam Mặc dù trải qua hành trình dài gần 20 giờ đồng hồ từ Mỹ, quá cảnh tại Hồng Kông và đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) vào khoảng 11 giờ ngày 9.10, nhưng diễn viên múa được yêu thích nhất nước Mỹ này vẫn không giấu được sự hào hứng khi lần đầu tiên đến Việt Nam.Melanie Moore cho biết, đây có lẽ là chuyến đi xa nhất từ trước đến nay của cô, và cô đã luôn háo hức mong chờ thời khắc được đặt chân tới Việt Nam từ nhiều ngày qua.Vũ công 21 tuổi này còn chia sẻ rằng cô hết sức bất ngờ trước sự đón tiếp trọng thị của ban tổ chức chương trình Thử thách cùng bước nhảy - So You Think You Can Dance phiên bản Việt Nam dành cho mình và bạn đồng hành là nghệ sĩ múa Marko Germar (Top 3 SYTYCD Mỹ 2011).Trong khi đó, Marko Germar cho biết anh vốn sinh ra và lớn lên tại Guam, nên ngay khi đến Việt Nam, anh đã cảm thấy quen thuộc với thời tiết, không khí và con người nơi đây "như là đang ở nhà mình vậy".Cả Melanie và Marko đang hào hứng lên kế hoạch để có thể thưởng thức nhiều món ăn nổi tiếng của Việt Nam trong chuyến đi này.



Marko GermarCả hai rất thân thiết khi là cặp nhảy ấn tượng nhất của SYTYCD Mỹ 2011

Hai nhân vật nổi tiếng khác từ ê kíp SYTYCD gồm gương mặt được yêu thích của SYTYCD mùa thứ 7 Alex Wong và chuyên gia sản xuất truyền hình nổi tiếng Jeff Thacker sẽ lần lượt đến Việt Nam vào tối 9.10 và sáng 10.10.



Đoàn nghệ sĩ sẽ có buổi họp báo với giới truyền thông trong nước vào chiều 10.10. Sau đó họ sẽ bắt tay vào tập luyện, làm việc cùng ê kíp Việt Nam để chuẩn bị cho đêm chung kết đầu tiên của Thửthách cùng bước nhảy, diễn ra vào ngày 13.10.



Theo Hiền Nhi (TNO)

Ảnh: Nguyên Trương