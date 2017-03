Ngoài ra, cô cũng trích một ít để đóng góp cho chương trình Giúp ngư dân bám biển nhằm chia sẻ những khó khăn với các ngư dân đang bám vùng biển Hoàng Sa. Trong tập 10 của Gương mặt thân quen, Mi-A hóa thân thành Yvis với bài hát sôi động What does the fox say. Khách mời của tập 10 là ca sĩ Phương Thanh với ca khúc làm nên tên tuổi của cô: Trống vắng.

CÁT NHIÊN